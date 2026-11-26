Количество пострадавших вследствие баллистической атаки на Киев в ночь на 26 ноября возросло до семи человек. Троих раненых госпитализировали, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщили в ГСЧС и мэр Киева Виталий Кличко.

По данным спасателей, российские войска атаковали Деснянский район столицы. Вследствие удара зафиксированы разрушения и пожары в нежилых зданиях на двух локациях.

Семерых пострадавших передали медикам. Также спасатели эвакуировали четырех человек, среди которых – двое детей.

По словам Кличко, медики госпитализировали троих пострадавших, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.

На данный момент все пожары, возникшие вследствие российской атаки, ликвидированы.

Напомним, вечером 25 ноября российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами. В Деснянском районе зафиксировали несколько попаданий, в частности в торговый центр. Ранее сообщалось о троих пострадавших, одного из них госпитализировали в тяжелом состоянии.

Кроме того, российские войска в ночь на 26 ноября атаковали Харьков ударными беспилотниками. Один из них попал в многоэтажный жилой дом. Вследствие атаки погибли два человека, еще трое пострадали.

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