Королевские военно-воздушные силы (ВВС) Великобритании, чтобы защитить самолеты от возможных атак беспилотников, начали перемещать их в ангары и укрепленные укрытия. Вместо этого возле самолетов, которые остаются под открытым небом, планируют установить специальные антидроновые сетки.

Об этом сообщает Sky News.

31 августа 2026, 16:22 Гибридная война против Европы: российский след в диверсиях на заводах и складах ЕС На инфографике «Слово и дело» – публично известные диверсии на заводах ЕС, участие россии в которых установлено или является более чем вероятным.

Отмечается, что ВВС принимают дополнительные меры для защиты самолетов. Часть бортов прячут в ангары, а другие, стоящие возле взлетно-посадочных полос или на авиабазах, по примеру Украины, планируют защищать антидроновыми сетками.

Кроме этого, британские ВВС собираются рассредоточивать самолеты между разными аэродромами, чтобы усложнить возможные атаки.

Командующий Королевскими ВВС маршал Харв Смит рассказал, что этим летом военные уже отработали такую практику. Во время строительства новой взлетной полосы на авиабазе Брайз-Нортон самолеты переместили между аэродромами в Шотландии и Англии. По его словам, это позволило проверить, могут ли ВВС продолжать работу, даже если технику придется рассредоточить по всей стране.

Sky News отмечает, что сейчас у Британии значительно меньше военных аэродромов, чем во время Холодной войны, поскольку за последние десятилетия их количество существенно сократили из-за уменьшения оборонных расходов. Однако в случае чрезвычайной ситуации военные смогут использовать и гражданские аэродромы.

Усиление защиты происходит на фоне предупреждений британских спецслужб и Минобороны о росте угрозы российских диверсий. В частности, компании, поставляющие военное оборудование Украине, предупредили о повышенных рисках таких операций со стороны россии.

Также, по данным Sky News, сохраняется угроза со стороны Ирана. В частности, из-за сообщений о намерениях Тегерана атаковать авиабазу RAF Fairford в графстве Глостершир, оттуда уже эвакуировали американские бомбардировщики.

Напомним, 13 ноября на американской авиабазе Лейкенхит в Великобритании объявили тревогу из-за подозрительной активности неизвестных дронов – военным приказали немедленно спуститься в укрытия.

Кроме того, в сентябре в Великобритании задержали пятерых мужчин возле базы RAF Fairford, где базируются ВВС США. Полиция открыла дело о возможной подготовке теракта и эвакуировала часть жителей соседнего района.

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