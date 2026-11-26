Объемы переработки нефти в россии упали до самого низкого уровня за последние более чем 20 лет на фоне атак украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы. Это усилило давление на внутренние запасы топлива в стране.

Об этом сообщает Bloomberg.

16 ноября 2026, 00:58 Украинские удары вывели из строя более 55% нефтеперерабатывающих мощностей рф – Зеленский Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские дальнобойные удары вывели из строя более 55 процентов нефтеперерабатывающих мощностей рф.

По оценке старшего аналитика компании Rystad Виктора Курилова, по состоянию на 23 ноября российские НПЗ перерабатывали от 2,6 до 2,7 млн баррелей нефти в сутки – это примерно вдвое меньше, чем 30 октября. Такие темпы переработки упали ниже многолетних минимумов, зафиксированных во время предыдущих волн атак в начале года.

После начала полномасштабной войны россия засекретила почти всю статистику нефтяной отрасли, что усложняет оценку ущерба. Поэтому Rystad рассчитывает объемы переработки с помощью анализа цепочек поставок сырья, перемещения танкеров, спутниковых снимков и данных из отраслевых источников.

По подсчетам Bloomberg, с конца октября Украина атаковала по меньшей мере 18 российских НПЗ. В то же время не все мощности этих предприятий вышли из строя полностью, поскольку часть заводов уже работала в ограниченном режиме после предыдущих ударов или смогла быстро восстановить часть производства.

Сокращение нефтепереработки уже отразилось на российских АЗС. В период с 17 по 23 ноября средние розничные цены на бензин выросли на 0,5% – это самый большой недельный скачок с начала сентября.

Чтобы сдержать внутренний дефицит, российские власти ограничили экспорт бензина и авиационного топлива, а также перенаправляют ресурсы в регионы с наибольшей нехваткой горючего.

Кроме того, рф, не имея возможности переработать нефть, была вынуждена увеличивать экспорт сырой нефти за границу, что создало избыток предложения на мировом рынке.

Напомним, ранее Financial Times сообщало, что россия вынуждена все чаще закупать бензин за границей из-за украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам.

Этому предшествовали успешные атаки Сил обороны. В частности, за две недели украинские военные нанесли удары по пяти крупнейшим НПЗ государства-агрессора.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявлял, что в результате дальнобойных атак Украины было выведено из строя более 55% нефтеперерабатывающих мощностей рф.

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