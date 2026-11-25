Кабинет министров продлил до 4 июня 2027 года включительно переходный период, в течение которого предприятия могут работать во время желтого уровня воздушной угрозы без обустроенных укрытий. Для этого бизнес должен согласовать такой режим работы с работниками и организационные меры безопасности.

Об этом сообщила пресс-служба министерства экономики.

1 октября 2026, 18:58 Сколько часов «желтой» и «красной» тревоги пережили Киев и области Украины в сентябре Красная и желтая опасность. Сколько дифференцированных сигналов тревоги прозвучало в Киеве и областях Украины в сентябре – на инфографике «Слово и дело».

Там указали, что решение было принято после консультаций с представителями бизнеса и с учетом рекомендаций Верховной Рады. Так, с 5 июня 2027 года будут введены дифференцированные требования в зависимости от количества людей, которые могут одновременно находиться на предприятии:

до 20 человек – укрытие не обязательно, но необходимы уведомления и информирование о ближайших укрытиях;

от 21 до 99 человек – нужно обеспечить доступ к укрытию или другому определенному безопасному пространству;

от 100 человек – обязательный доступ к готовому укрытию достаточной вместимости.

Для отдельных предприятий, которые объективно не могут обустроить укрытие, а также поставщиков товаров и услуг первой необходимости предусмотрены исключения при соблюдении мер безопасности.

«В течение переходного периода продолжим консультации с парламентариями и бизнесом, чтобы выработать долгосрочное решение в интересах людей и предпринимателей», – добавили в Минэкономики.

Напомним, в начале сентября в Украине ввели два уровня воздушной тревоги. Желтый уровень отныне объявляют во время атак дронов, а красный – в случае ракетной опасности, угрозы баллистических ударов или массированной атаки.

А накануне Верховная Рада рекомендовала Кабмину разрешить предприятиям без укрытий работать во время желтого уровня тревоги при добровольном письменном согласии каждого работника, который будет продолжать работу.

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