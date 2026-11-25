Кабинет министров продлил до 4 июня 2027 года включительно переходный период, в течение которого предприятия могут работать во время желтого уровня воздушной угрозы без обустроенных укрытий. Для этого бизнес должен согласовать такой режим работы с работниками и организационные меры безопасности.
Об этом сообщила пресс-служба министерства экономики.
Там указали, что решение было принято после консультаций с представителями бизнеса и с учетом рекомендаций Верховной Рады. Так, с 5 июня 2027 года будут введены дифференцированные требования в зависимости от количества людей, которые могут одновременно находиться на предприятии:
до 20 человек – укрытие не обязательно, но необходимы уведомления и информирование о ближайших укрытиях;
от 21 до 99 человек – нужно обеспечить доступ к укрытию или другому определенному безопасному пространству;
от 100 человек – обязательный доступ к готовому укрытию достаточной вместимости.
Для отдельных предприятий, которые объективно не могут обустроить укрытие, а также поставщиков товаров и услуг первой необходимости предусмотрены исключения при соблюдении мер безопасности.
«В течение переходного периода продолжим консультации с парламентариями и бизнесом, чтобы выработать долгосрочное решение в интересах людей и предпринимателей», – добавили в Минэкономики.
Напомним, в начале сентября в Украине ввели два уровня воздушной тревоги. Желтый уровень отныне объявляют во время атак дронов, а красный – в случае ракетной опасности, угрозы баллистических ударов или массированной атаки.
А накануне Верховная Рада рекомендовала Кабмину разрешить предприятиям без укрытий работать во время желтого уровня тревоги при добровольном письменном согласии каждого работника, который будет продолжать работу.
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