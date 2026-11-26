Американский миллиардер Тодд Боэли договорился с российской компанией «Лукойл» о покупке ее международных активов. К сделке также планируют привлечь американскую Международную финансовую корпорацию развития, а согласовать ее должно Министерство финансов США.

Об этом пишет Reuters.

3 июля 2026, 13:32 Как изменились доходы россии от экспорта нефти, бензина и дизеля с 2022 года Объемы российского экспорта нефти, бензина и дизеля за годы большой войны упали несущественно – в отличии от доходов. «Слово и дело» показывает на инфографике, как изменились показатели российского топливного экспорта с 2022 года.

Речь идет об обмене ценных бумаг «Лукойла» на зарубежные активы компании. По данным Reuters, портфель активов компании охватывает около 40 стран, а их стоимость, предварительно, оценивают в 16 млрд долларов.

В него входят нефтяные месторождения в Азербайджане, Казахстане и еще девяти странах, которые дают ориентировочно 350 тысяч баррелей нефти в сутки. Также «Лукойлу» принадлежат нефтеперерабатывающие заводы в Нидерландах, Болгарии, Румынии и крупная сеть автозаправочных станций, в частности в США.

Участие американской государственной корпорации означает, что правительство США будет иметь долю в будущих прибылях от этой сделки, а ее представитель также может войти в совет директоров нового предприятия.

Перед завершением сделки ее должен проверить Минфин США, который оценит возможные риски для национальной безопасности. Поэтому окончательное решение относительно покупки активов пока не принято.

Ценные бумаги «Лукойла» планируют хранить на специальном счете в ОАЭ, чтобы не дать российской компании получить деньги от сделки в обход санкций. Сначала частные инвесторы также должны вернуть вложенные средства и получить согласованную прибыль.

По словам Боэли, завершение сделки может продлиться до года. После приобретения предприятие планируют переименовать.

Ранее купить международные активы «Лукойла» пытались и другие компании, в частности американская Carlyle и трейдер Gunvor. Однако сделку заключить так и не удалось.

Напомним, в июне США снова ввели в полном объеме санкции против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл».

Ранее The New York Times писало, что в рамках переговоров с рф по завершению войны в Украине администрация Дональда Трампа якобы обсуждала возможную многомиллиардную продажу международных активов «Лукойла».

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