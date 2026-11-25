Вечером 25 ноября российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами. В Деснянском районе зафиксировали несколько попаданий, в частности в торговый центр. На данный момент известно о трех пострадавших, одного из них госпитализировали в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

По его словам, помимо торгового центра, попадания зафиксировали в здание на территории промышленной зоны и еще в одно нежилое сооружение. На местах есть разрушения.

Сначала медики госпитализировали одного пострадавшего. Впоследствии количество раненых возросло до трех. Двоих из них доставили в больницу, один находится в тяжелом состоянии.

Баллистическая атака на столицу продолжается. Жителей призывают оставаться в укрытиях.

Напомним, в течение 25 ноября под ударами оказались сразу несколько областей. В жилом районе Запорожья в результате вражеской атаки пострадали семеро гражданских, среди которых один ребенок.

Также российские войска атаковали Одессу и Житомирщину: в областном центре повреждена многоэтажка и ранены четверо горожан, а в Житомирской области из-за удара по гражданскому предприятию есть погибший и раненые.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.