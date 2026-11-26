Первые прототипы антибаллистической системы FREYJA могут появиться и пройти тестирование уже этой зимой. Сейчас согласовывают перечень необходимых компонентов и начали их интеграцию, чтобы объединить возможности всех участников программы.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.

4 июня 2026, 16:45 Небеса закроет FREYA: как Украина создает свою защиту от баллистики Проект FREYA должен стать более дешевой альтернативой американскому ЗРК Patriot. К разработке системы также подключились европейские партнеры.

По словам главы государства, он провел совещание по реализации антибаллистической программы. Сейчас участники проекта работают над техническими вопросами и объединением возможностей стран и компаний, которые присоединились к разработке.

Зеленский поблагодарил партнеров за участие в программе и отметил, что Украина продолжает двигаться к созданию собственной системы противоракетной обороны.

Что касается ракет для систем Patriot, сдвигов, по словам Зеленского, нет. Украина пока не получила от США положительных новостей относительно ускорения поставок этого вооружения.

Президент отметил, что сейчас одной из главных задач остается ускорение поставок ракет от партнеров, как для Patriot, так и для других украинских систем противовоздушной обороны.

Напомним, систему противоракетной обороны FREYJA Украина разрабатывает совместно с партнерами, в частности, с Норвегией. К реализации проекта привлечена норвежская компания Kongsberg.

Также к разработке системы должны присоединиться датские предприятия, которые займутся производством необходимых радиолокационных систем.

Как известно, FREYJA может стать общей европейской системой противоракетной обороны и более доступной заменой американским комплексам Patriot.

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