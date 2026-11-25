Италия рассматривает возможность передать Украине до 20 истребителей Eurofighter, которые планируют снять с вооружения собственных военно-воздушных сил.

Об этом сообщает La Repubblica.

23 ноября 2026, 17:07 Украина попросила у партнеров еще 40 истребителей и ракеты к ним – Хмара ВСУ нуждаются еще в 40 истребителях для противодействия воздушным угрозам, рассказал министр обороны Евгений Хмара.

По данным издания, украинские власти в последние недели обращаются к партнерам с просьбой предоставить боевые самолеты для защиты от российских атак.

Отмечается, что Италия готова обсуждать возможную передачу самолетов Eurofighter, однако они оснащены электронными системами, которые уже не подлежат модернизации.

Напомним, недавно сообщалось, что Дания в ускоренном режиме передала Украине более 50 тысяч боеприпасов 20-мм калибра, которые используют для бортовых пушек истребителей F-16.

Также известно, что Бельгия до конца 2026 года планирует передать Украине 10 истребителей F-16.

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