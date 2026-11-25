Оккупационная армия россии в среду, 25 ноября, атаковала беспилотником объект энергетической инфраструктуры в Полтавском районе. В результате удара есть пострадавшие.

Об этом сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Виталий Дьяковнич.

Сначала было известно об одном травмированном, однако впоследствии количество пострадавших возросло до трех.

Исполняющий обязанности председателя правления «Нафтогаза» Сергей Федоренко рассказал, что под удар попала газодобывающая инфраструктура компании.

«В результате удара на месте возник масштабный пожар. Работа объекта остановлена. Благодарю спасателей ГСЧС за оперативную реакцию и профессиональную работу», – добавил он.

Напомним, армия российской федерации 25 ноября ударила по многоэтажке в Одессе и гражданскому предприятию на Житомирщине. Есть погибший и раненые.

Также сообщалось, что российские войска атаковали город Белая Церковь на Киевщине, в результате чего погиб один человек. В частности, под вражескими ударами оказались гипермаркет «Эпицентр» и отделение «Новой почты».

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