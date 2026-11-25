В центре Варшавы украинец совершил самоподжог вблизи Президентского дворца. Мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу, он находится в отделении интенсивной терапии.

Об этом сообщают польские издания Polsat News и TVP Info.

Инцидент произошел 25 ноября около 17:10 в центре Варшавы. Мужчина поджег себя между Президентским дворцом и зданием Министерства культуры Польши.

Первыми на помощь пострадавшему бросились очевидцы и сотрудники Службы государственной охраны. Они вызвали медиков, полицию и пожарных.

Пострадавшего доставили в Военный медицинский институт в Варшаве. По данным Польского агентства печати, мужчина находится в отделении интенсивной терапии.

Сенатор от «Гражданской коалиции» Гжегож Схетына, ссылаясь на данные Министерства внутренних дел Польши, сообщил, что поджегшим себя мужчиной якобы был украинец, имеющий Карту поляка.

«Он в очень тяжелом состоянии. Спасательную операцию начали очень быстро благодаря тому, что совсем рядом находилась бригада экстренной медицинской помощи. Ситуация трагическая и очень серьезная», – сказал Схетына в комментарии для медиа.

Сейчас полиция выясняет обстоятельства происшествия. Мотивы поступка мужчины пока неизвестны. Следователи работают на месте под надзором прокуратуры.

Напомним, в 2023 году украинец поджег себя перед зданием генерального консульства в Кракове.

А на инфографике от «Слово и дело» можно узнать, сколько украинцев в Польше пострадали от преступлений и нападений за последние годы.

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