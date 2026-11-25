Российская оккупационная армия атаковала беспилотником гражданский автомобиль в Золочевской общине Харьковской области. В результате удара есть жертвы.

Об этом сообщил начальник областной военной администрации Олег Синегубов.

Сгоревший автомобиль обнаружили на обочине дороги между населенными пунктами Мироновка и Довжик. Синегубов рассказал, что внутри транспортного средства обнаружили тела двух человек. Вероятно, они были супругами.

На месте атаки работают профильные специалисты, устанавливающие обстоятельства происшествия и личности погибших.

Напомним, накануне российские войска сбросили авиабомбу ФАБ-500 на жилую застройку Славянска Донецкой области. Погиб один человек, еще 10 пострадали.

Также сообщалось, что армия рф ударила по многоэтажке в Одессе и гражданскому предприятию в Житомирской области, в результате чего есть погибший и раненые.

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