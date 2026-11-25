Бойцы Сил обороны Украины сорвали попытку прорыва российских захватчиков в районе поселка Доброполье Покровского района в Донецкой области.

Об этом сообщает 25-я отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада ДШВ, обнародовав соответствующие кадры.

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«На южных окраинах поселка Доброполье Сичеславские десантники 7 корпуса ДШВ вместе со смежными подразделениями сорвали штурм оккупантов», – говорится в сообщении.

По данным бригады, российские оккупанты пошли в наступление в районе Доброполья, рассчитывая на условия сложной погоды. Штурмовая группа состояла из 11 бойцов и двух единиц бронетехники, но прорвать передний край позиций захватчикам не удалось.

В 25 ОВДБр отметили, что враг надеялся на отсутствие украинских беспилотников из-за сильного ветра, однако этот расчет оказался ошибочным. Уточняется, что передвижение колонны вовремя зафиксировал патрульный расчет FPV-дронов.

«Движение вражеской колонны заблаговременно обнаружил патрульный расчет FPV-дронов и нанес первый удар. Оккупанты перегруппировались в другую бронемашину и попытались продолжить движение в направлении Доброполья, однако техника подорвалась на минном заграждении. Уцелевшая пехота рассредоточилась в ближайшей лесополосе», – сообщили военные.

В бригаде добавили, что совместная работа операторов БПЛА из разных подразделений окончательно сорвала попытку вражеского наступления, нанеся противнику потери в живой силе и технике.

Как известно, в октябре также сообщалось, что украинские военные сорвали план российских оккупантов захватить Славянск и Краматорск в Донецкой области. В полосе ответственности подразделений, о которых идет речь, захватчики перешли от наступательных действий к обороне.

Напомним, недавно россияне усилили механизированные атаки возле Доброполья и Константиновки.

По данным президента Владимира Зеленского по состоянию на октябрь, с начала осени ВСУ освободили больше территории, чем россиянам удалось захватить.

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