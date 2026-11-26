В НАТО не поддержали идею Польши сбивать российские ракеты и дроны в небе над Украиной. В Альянсе считают, что такой шаг может создать серьезные осложнения.

Об этом заявил заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик, сообщает RMF24.

25 ноября 2026, 14:10 Польша предложила НАТО сбивать российские ракеты еще над территорией Украины – Bloomberg Польша предложила НАТО сбивать российские ракеты над территорией Украины, если они летят в направлении стран Альянса. Некоторые союзники поддержали инициативу, однако решение пока не принято.

По его словам, Польша обсуждает с союзниками возможность перехватывать российские воздушные цели над Украиной уже несколько месяцев. Однако договориться о совместных действиях пока не удалось.

«НАТО никоим образом не поддерживает это. Это создаст многочисленные осложнения», – сказал Томчик.

Он добавил, что предварительные переговоры завершились выводом о невозможности реализации такой идеи.

Для этого также понадобилось бы согласие Украины. В частности, Киев должен был бы заблаговременно предупреждать союзников об угрозах и разрешить им действовать в своем воздушном пространстве. Кроме того, решение должны были бы единогласно поддержать все страны НАТО.

Ранее Bloomberg сообщало, что 23 ноября на встрече послов стран НАТО в Брюсселе Польша предложила обсудить перехват российских ракет над Украиной, если они летят в направлении государств Альянса.

По данным издания, некоторые страны поддержали эту инициативу. Однако тогда речь шла только о предварительном обсуждении, и никаких решений не приняли.

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