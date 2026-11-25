В Запорожье до семи увеличилось количество раненых в результате российского комбинированного удара 25 ноября. При этом в Одессе известно о четырех пострадавших вследствие вражеской атаки.

Об этом сообщают пресс-служба ГСЧС и руководитель Одесской ОВА Олег Кипер.

«Запорожье: в результате комбинированного удара рф пострадали семь человек, из них один ребенок», – говорится в сообщении.

Как отмечается, по одному адресу произошло частичное разрушение восьми частных жилых домов, без последующего горения. По другому – горели помещения в хозяйственной постройке и автомобиль.

Кроме того, взрывной волной и обломками повреждены 15 транспортных средств, аварийно-спасательные работы завершены. Психологи ГСЧС оказали помощь 14 гражданам.

В то же время количество пострадавших в результате вражеской атаки на Одессу сегодня днем, 25 ноября, возросло до трех человек.

Позже Кипер сообщил, что российские войска нанесли еще один удар по Одессе. В результате обстрела повреждены частный дом и автомобиль, также есть один пострадавший.

«Снова вражеская атака на Одессу. Повреждено частное домовладение и автомобили. Предварительно, один человек пострадал», – написал чиновник.

Как известно, армия российской федерации 25 ноября ударила по многоэтажке в Одессе и гражданскому предприятию в Житомирской области, в результате чего есть погибший и раненые.

Напомним, также сегодня россияне атаковали один из жилых районов Запорожья. Ранее сообщалось, что пострадали по меньшей мере шесть мирных жителей, среди них – один ребенок.

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