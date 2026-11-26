Российские войска в ночь на 26 ноября атаковали Харьков ударными беспилотниками. Один из них попал в многоэтажный жилой дом. В результате атаки погибли два человека, еще трое пострадали.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.

По его словам, попадание вражеского дрона зафиксировано в Новобаварском районе города. В результате удара возник пожар в квартире на 15-м этаже многоэтажки.

Также поступила информация о людях, заблокированных под завалами.

Сначала Терехов сообщил о трех пострадавших и одном погибшем. Позже в квартире, в которую попал российский «шахед», обнаружили тело еще одного погибшего человека.

Таким образом, на данный момент известно о двух погибших и трех пострадавших в результате российской атаки на Харьков.

Напомним, вечером 25 ноября российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами. В Деснянском районе зафиксировали несколько попаданий, в частности в торговый центр. Сообщалось о трех пострадавших, одного из них госпитализировали в тяжелом состоянии.

В течение 25 ноября под ударами оказались сразу несколько областей. В жилом районе Запорожья в результате вражеской атаки пострадали семеро гражданских, среди которых один ребенок.

Также российские войска атаковали Одессу и Житомирскую область: в областном центре повреждена многоэтажка и ранены четверо горожан, а в Житомирской области из-за удара по гражданскому предприятию есть погибший и раненые.

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