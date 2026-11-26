Бывший начальник штаба 12-й бригады спецназначения «Азов» Богдан Кротевич с позывным «Тавр» возвращается в армию и может возглавить 42-ю отдельную бригаду морской пехоты. Его заместителем, предварительно, станет бывший командир 47-й бригады «Магура» Александр Ширшин.

Об этом сообщают «Суспільне» и «Українська правда» со ссылкой на собственные источники в Генеральном штабе и морской пехоте.

По информации собеседников изданий, Кротевич займет должность командира 42-й отдельной бригады морской пехоты. Впрочем, официального подтверждения назначения пока нет. Сам «Тавр» также еще не комментировал информацию СМИ.

Как известно, Богдан Кротевич присоединился к «Азову» в 2014 году. Он принимал участие в боевых операциях на востоке Украины, обороне Мариуполя и после возвращения из российского плена в сентябре 2022 года продолжил службу. Впоследствии занял должность начальника штаба 12-й бригады специального назначения «Азов».

В феврале 2025 года стало известно, что Кротевич завершает военную службу и покидает должность в «Азове».

Отмечается, что 42-ю отдельную бригаду морской пехоты создали в августе 2026 года путем трансформации 144-й отдельной механизированной бригады. Она входит в состав 30-го корпуса морской пехоты Военно-морских сил ВСУ.

Напомним, в начале ноября президент Владимир Зеленский анонсировал кадровые изменения в армии, которые он готовит совместно с главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым.

Перед этим в медиа появлялись сообщения о том, что Драпатый начал проверку офицеров Генерального штаба. Цель такого пересмотра – привести к руководству командиров с реальным современным боевым опытом, которые способны эффективно управлять войсками.

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