В среду, 25 ноября, россияне атаковали один из жилых районов Запорожья, в результате чего пострадали по меньшей мере шесть мирных жителей, среди них – один ребенок.

Об этом сообщил и.о. руководителя Запорожской ОВА Михаил Семикин.

Согласно его словам, сегодня днем враг атаковал Космический район Запорожья, в результате чего сначала было известно об одном пострадавшем. Позже чиновник уточнил, что количество раненых увеличилось.

«Еще пять человек, среди них ребенок, ранены в результате российских атак на Космический район Запорожья. Россияне атаковали частный сектор и территорию автотранспортного предприятия», – написал Семикин, добавив, что всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

Отмечается, что в результате атаки повреждены около 10 частных домов, складское здание и автомобили, а на территории предприятия возник пожар.

Как известно, в ночь на вторник, 24 ноября, российские оккупанты нанесли новые удары по жилым многоэтажкам и частным домам в Запорожье. По последним данным, два человека погибли и еще по меньшей мере 40 получили ранения.

Напомним, армия российской федерации 25 ноября ударила по многоэтажке в Одессе и гражданскому предприятию в Житомирской области, в результате чего есть погибший и раненые.

Также в ночь на 25 ноября российские войска атаковали город Белая Церковь, в результате чего погиб по меньшей мере один человек. В частности, под вражескими ударами оказались гипермаркет «Эпицентр» и отделение «Новой почты».

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