Глава Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что страна должна активнее размещать тактическое ядерное оружие и расширять его производство.

Об этом сообщает Reuters.

После посещения объектов, которые занимаются производством ядерных материалов и разработкой вооружения, Ким Чен Ын сделал заявление о расширении производства тактического ядерного оружия.

По его словам, КНДР должна сосредоточиться на использовании тактического ядерного оружия для различных задач и в разных сферах. Он также назвал последние достижения в производстве ядерного оружия важным успехом страны.

Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея уже входит в перечень ядерных держав, а попытки поставить под сомнение этот статус Пхеньян будет расценивать как «открытое объявление войны».

Reuters отмечает, что визит Ким Чен Ына на ядерные объекты якобы должен продемонстрировать планы Пхеньяна расширять свой арсенал. На фото, которые обнародовали государственные медиа, появились установки для обогащения урана и компактные ядерные боеголовки, среди которых аналитики узнали системы Hwasan-31.

Ким объяснил наращивание ядерного оружия угрозами со стороны США и их союзников. В частности, он раскритиковал планы Южной Кореи относительно атомных подводных лодок.

Аналитики считают, что КНДР хочет показать США готовность к переговорам, но в то же время дает понять: отказываться от ядерного оружия не собирается.

Нагадаємо, ранее КНДР протестировала новую систему ПВО и запустила несколько ракет в сторону Восточного моря. Тогда же северокорейские военные отработали удары крылатыми ракетами по условному аэродрому.

До этого Северная Корея также провела испытания двух типов стратегических крылатых ракет подводного базирования.

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