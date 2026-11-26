Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время встречи во Флориде обсудили необходимость скорейшего мирного урегулирования войны в Украине, а также важность недопущения её расширения вследствие действий россии.

Об этом говорится в совместном заявлении Трампа и Рютте, обнародованном на сайте НАТО.

23 ноября 2026, 15:40 Ракеты вдоль границы: как НАТО может ответить на пролеты из россии Политолог Владимир Воля объяснил, почему НАТО не перехватило российские ракеты над Польшей, была ли это провокация Кремля и насколько вероятно прямое столкновение россии с Альянсом.

Встреча состоялась вечером 25 ноября в резиденции американского президента Мар-а-Лаго. Основными темами переговоров стали война россии против Украины, конфликт в Иране, а также достижения, которых удалось совместно достичь во время саммитов НАТО в Гааге и Анкаре.

Отдельное внимание Трамп и Рютте уделили необходимости предотвращения дальнейшей эскалации российской войны против Украины.

«Мы также обсудили важность того, чтобы россия воздерживалась от любых действий, которые преднамеренно или непреднамеренно приводят к расширению войны, а также важность скорейшего достижения мирного урегулирования войны», – говорится в совместном заявлении.

Кроме того, президент США и генсек НАТО обсудили важность дальнейшего увеличения оборонных расходов и инвестиций в оборонно-промышленную базу как в Соединённых Штатах, так и в других странах Альянса.

Напомним, накануне СМИ сообщали о том, что 23 ноября на встрече послов стран НАТО в Брюсселе Польша предложила обсудить возможность перехвата российских ракет над Украиной, если они летят в направлении государств Альянса. По данным издания, некоторые страны поддержали эту инициативу.

В НАТО не поддержали эту идею. В Альянсе считают, что такой шаг может создать серьёзные осложнения.

Также политолог Владимир Воля в авторской колонке объяснил, почему НАТО не перехватило российские ракеты над Польшей, была ли это провокация Кремля и насколько вероятно прямое столкновение россии с Альянсом.

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