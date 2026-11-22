В понедельник, 23 ноября, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоится чрезвычайное заседание Североатлантического совета. Союзники обсудят нарушение воздушного пространства Польши российскими ракетами и возможности усиления обороны страны.

Об этом пишет польское издание RMF24.

Польшу на встрече будет представлять заместитель министра обороны Павел Залевский. По словам министра обороны страны Владислава Косиняка-Камыша, Варшава рассчитывает получить от союзников дополнительную поддержку для защиты восточной границы.

«В ближайшее время мы получим от союзников по НАТО мощную поддержку, которая усилит защиту нашей восточной границы! В понедельник в штаб-квартире НАТО состоится чрезвычайное заседание Североатлантического совета, на котором мы представим конкретные предложения и определим новые возможности для действий», – заявил министр.

Он также сообщил, что в субботу обсудил детали предстоящей встречи с верховным главнокомандующим Объединенными силами НАТО в Европе генералом Алексусом Гринкевичем. Отдельно Косиняк-Камыш поблагодарил генерального секретаря Альянса Марка Рютте за его заявление по поводу инцидента.

Североатлантический совет является главным органом принятия решений НАТО. В него входят представители всех государств-членов Альянса – обычно послы при НАТО, однако при необходимости заседания могут проходить на уровне министров иностранных дел, обороны или глав государств и правительств.

Во время субботнего визита в Варшаву Марк Рютте заявил, что после нарушения воздушного пространства Польши поддерживал связь с премьер-министром и президентом страны.

«Польша – сильный союзник, у вас здесь прекрасные вооруженные силы, и теперь нам нужно точно выяснить, что произошло. Командующий силами НАТО в Европе сделает все, чтобы точно установить, где существуют угрозы для нашей системы сдерживания и обороны, чтобы при необходимости внести определенные изменения», – подчеркнул генсек Альянса.

Напомним, 20 ноября «неизвестные объекты» армии нарушили воздушное пространство Польши во время российской атаки на Украину.

Позже министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что в Польшу залетели две ракеты и, вероятнее всего, реактивный беспилотник типа «шахед». В частности, одна из ракет была российской Х-101.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава выразит россии «крайнее недовольство» из-за нарушения польского воздушного пространства.

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