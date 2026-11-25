Польша обратилась к союзникам по НАТО с предложением рассмотреть возможность сбития российских ракет над территорией Украины, если они движутся в направлении воздушного пространства стран Альянса. Инициативу поддержали некоторые государства, однако окончательное решение пока не принято.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, осведомленные о ходе переговоров.

23 ноября 2026, 15:40 Ракеты вдоль границы: как НАТО может ответить на пролеты из россии Политолог Владимир Воля объяснил, почему НАТО не перехватило российские ракеты над Польшей, была ли это провокация Кремля и насколько вероятно прямое столкновение россии с Альянсом.

По словам собеседников издания, Варшава вынесла это предложение на обсуждение во время встречи послов стран НАТО в Брюсселе в понедельник, 23 ноября. Инициатива стала реакцией на падение трех российских воздушных целей на территории Польши на прошлой неделе.

Предложение является противоречивым, поскольку предусматривает расширение оборонных операций НАТО на территорию Украины, что потенциально может привести к прямой конфронтации Альянса с россией.

После встречи НАТО объявило о намерении развернуть в Польше самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления для мониторинга восточных регионов страны, а также рассмотреть возможность направления дополнительных средств.

Что необходимо для сбития российских ракет над Украиной

По данным источников Bloomberg, во время встречи в Брюсселе союзники не обсуждали, какие именно средства могут быть привлечены для перехвата российских ракет.

Реализация инициативы потенциально потребует от Киева передачи предупреждений об угрозах и предоставления НАТО доступа к украинскому воздушному пространству. Кроме того, такой шаг потребует единогласного согласия всех членов Альянса, которого пока нет, а также координации со стороны высшего военного командования НАТО.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире RMF FM 25 ноября подтвердил, что дискуссии относительно перехвата ракет до их вхождения в воздушное пространство НАТО продолжаются.

«Эта дискуссия продолжается. Она началась не сейчас, а уже давно. Но, по моему мнению, одна страна самостоятельно, очевидно, не способна этого сделать», – отметил министр.

По его словам, союзники демонстрируют большую готовность обсуждать этот вопрос, однако пока не имеют решимости действовать.

В Польше считают сбитие ракет над Украиной самообороной

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что российские ракеты и беспилотники, приближающиеся к воздушному пространству страны, уже представляют для нее непосредственную угрозу.

«Я считаю, что сбитие ракеты над Украиной по просьбе Украины соответствовало бы определению самообороны», – подчеркнул он.

В то же время в НАТО опасаются, что реализация польской инициативы может сделать Альянс стороной конфликта, чего он до сих пор пытался избегать.

Напомним, в ночь на 24 ноября Польша задействовала силы противовоздушной обороны из-за вражеской атаки на Украину. Российский беспилотник ненадолго залетел в воздушное пространство Польши.

Позже в Минобороны Польши предположили, что российский беспилотник, нарушивший воздушное пространство страны во время атаки на Украину, сделал это намеренно. Польские военные не стали сбивать дрон из-за риска нанесения вреда гражданскому населению.

Кроме того, 20 ноября три объекта нарушили воздушное пространство Польши во время российской атаки на Украину. Как выяснилось впоследствии, это были российские крылатые ракеты Х-101 – их обломки нашли на территории Люблинского и Подкарпатского воеводств.

Глава польского МИД Радослав Сикорский после этого пригрозил рф дипломатической реакцией из-за нарушения воздушного пространства Польши.

В частности, в Польше объяснили, почему не сбивали российские воздушные цели, залетевшие в страну.

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