Американский президент Дональд Трамп заявил, что «не привязан к срокам» в вопросе завершения войны в Украине, реагируя на заявление президента Владимира Зеленского о том, что якобы америка хочет заключить мирное соглашение до января.

Такое заявление президент США сделал в интервью газете «The New York Post».

Медиа отмечает: когда Трамп услышал этот тезис от журналиста, то сначала рассмеялся и спросил «кто это сказал?».

«Кто это сказал?.. Он хочет, чтобы я что сделал?», – переспросил Трамп, обмениваясь взглядом со старшим помощником в комнате.

18 ноября 2026, 15:00 Прекращение огня, территории и гарантии безопасности: условия Украины, рф и США на переговорах Завершение войны в Украине. Как отличаются условия Украины, россии и США на мирных переговорах – на инфографике «Слово и дело».

В то же время Трамп заявил, что конфликт, который начала российская федерация, напав в 2022 году на Украину затягивается, потому что «для танго нужны двое».

«Я не привязан ни к каким срокам. Просто хотел бы, чтобы это закончилось. Понимаете, это нас не касается. Я бы с удовольствием завершил это сегодня, но для танго нужны двое. Так что посмотрим, что будет», – сказал Трамп.

Также он отметил, что время от времени видит готовность завершить войну и от президента Зеленского, и рф.

«Иногда путин выглядит готовым, а Зеленский – нет. Иногда Зеленский хотел бы это сделать, а путин еще не готов. Зависит от дня», – добавил он.

Напомним, накануне в интервью «Bloomberg» президент Украины Владимир Зеленский заявил, что специальные представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер настаивают на заключении мирного соглашения с россией «как можно быстрее», а в идеале – уже до января. В то же время Киев рискует столкнуться с требованиями относительно значительных уступок, тогда как российский диктатор владимир путин не демонстрирует готовности завершить войну.

«Есть желание двигаться очень быстро, и мы, и россияне это понимаем. Мы понимаем, какой может быть цена. Мы также очень хотим мира, но не только за счет Украины», – подчеркнул Зеленский.

Кроме этого, стало известно, что Администрация президента США Дональда Трампа отложила планы по использованию экономического сотрудничества с россией как стимула для прекращения войны в Украине. Причиной стало то, что Кремль не проявил значительного интереса к предложенным проектам в энергетической и авиационной отраслях.

В то же время зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер рассказывал, что пытался убедить американского лидера прекратить давление на президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, он действует в интересах Украины, стремясь завершить войну.

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