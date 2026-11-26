Спецпосланник президента США Джаред Кушнер назвал российского диктатора владимира путина «гроссмейстером политики», отметив его подход к ведению переговоров. Он также заявил, что российский диктатор якобы стремится к миру и демонстрирует сдержанность в вопросе применения ядерного оружия.

Об этом Кушнер сказал в интервью генеральному директору медиагруппы Axel Springer Матиасу Депфнеру в рамках подкаста MD Meets.

21 ноября 2026, 09:37 «Для нас он враг и убийца»: Зеленский отреагировал на слова Трампа о дружбе с путиным Зеленский прокомментировал заявление Трампа о дружбе с путиным. Президент подчеркнул, что для Украины глава Кремля является врагом и убийцей, а такие слова ослабляют давление на него.

Рассказывая о ходе встреч с главой Кремля, спецпосланник американского президента отметил его подготовленность к переговорам и умение чётко формулировать свою позицию.

«Президент путин очень организован. Кому-то может нравиться то, что он сделал, кому-то нет, но он безусловно гроссмейстер политики. Он историческая личность. Он всегда очень, очень хорошо подготовлен, очень вдумчив. Когда мы говорим, он много записывает, а затем чётко доносит свою позицию», – сказал Кушнер.

По словам Кушнера, путин глубоко понимает вопросы, которые обсуждаются во время переговоров, и имеет по ним твёрдую позицию. По мнению Кушнера и Стива Уиткоффа, глава Кремля стремится не только к миру, но и к изменению отношений с Соединёнными Штатами и возможности начать их с чистого листа.

Кроме того, спецпосланник заявил, что «в настоящее время путин демонстрирует сдержанность». По словам Кушнера, российский диктатор согласился не применять ядерное оружие и заверил, что не имеет таких намерений.

В то же время Кушнер признал, что путин не заинтересован в немедленном прекращении огня, на котором неоднократно настаивала украинская сторона.

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп опубликовал совместную фотографию с российским диктатором владимиром путиным, сопроводив её надписью «Мой друг». Снимок сделали во время встречи лидеров в Китае 19 ноября.

Ранее президент Владимир Зеленский прокомментировал слова Трампа о дружбе с путиным, подчеркнув, что для Украины российский диктатор остаётся врагом и убийцей.

Кроме того, американские сенаторы раскритиковали Трампа после его встречи с путиным, выразив обеспокоенность относительно возможного усиления позиций россии.

Также накануне в интервью «Bloomberg» Зеленский заявил, что специальные представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер настаивают на заключении мирного соглашения с россией «как можно быстрее», а в идеале – уже до января. В ответ Трамп заявил, что «не привязан к срокам» в вопросе завершения войны в Украине.

А Джаред Кушнер рассказывал, что пытался убедить американского лидера прекратить давление на президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, он действует в интересах Украины, стремясь завершить войну.

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