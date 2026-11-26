В Ставропольском крае россии атаковали Невинномысскую государственную районную электростанцию (ГРЭС), которая обеспечивает электроэнергией крупное химическое предприятие «Невинномысский Азот». Завод производит компоненты для взрывчатки для российского военно-промышленного комплекса.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на данные OSINT-аналитиков.

Судя по видеозаписям с камер наблюдения, которые проанализировали специалисты, под удар попал один из энергоблоков Невинномысской ГРЭС – парогазовая установка ПГУ-410 электрической мощностью 410 МВт.

В целом сообщалось о более чем 30 взрывах и активной работе российской ПВО. Губернатор Ставропольского края предупреждал об атаке на промышленную зону Невинномысска.

Невинномысская ГРЭС – крупная газовая тепловая электростанция федерального значения, которая входит в состав компании «ЭЛ5-Энерго». Она является одним из ключевых объектов энергетической инфраструктуры Северного Кавказа и поставляет электроэнергию в объединенную энергосистему региона и юга россии.

Вблизи электростанции расположено крупное химическое предприятие «Невинномысский Азот», которое входит в группу «ЕвроХим». Завод является одним из крупнейших потребителей электроэнергии ГРЭС и поставляет компоненты для производства взрывчатки российскому ВПК.

Напомним, промышленную зону Невинномысска также атаковали в мае 2026 года. Тогда местные власти сообщали о двух пострадавших работниках предприятий. Это была по меньшей мере седьмая атака на «Невинномысский Азот» с начала полномасштабной войны.

А накануне СМИ писали о том, что объемы переработки нефти в россии упали до самого низкого уровня за последние более чем 20 лет на фоне атак украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы. Это усилило давление на внутренние запасы топлива в стране.

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