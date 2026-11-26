Российские войска в ночь на 26 ноября выпустили по Украине баллистические ракеты и 113 ударных беспилотников разных типов. Силы ПВО обезвредили большинство вражеских воздушных целей.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Как отмечается, с 18:00 25 ноября враг атаковал Украину баллистическими ракетами Искандер-М/Циркон/С-400 из Брянской и Курской областей рф, а также 113 ударными БпЛА типа Shahed (76 из них – реактивные), Гербера, дронами-имитаторами типа «Пародия» с направлений: Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск, Миллерово – рф, ВОТ Донецк, ВОТ АР Крым – Гвардейское.

Противовоздушной обороной было сбито или подавлено 87 вражеских БпЛА типа Shahed (52 из них – реактивные), Гербера, дронов других типов.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 20 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6 локациях.

Напомним, вечером 25 ноября российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами. В Деснянском районе зафиксировали несколько попаданий, в частности в торговый центр. сообщалось о семерых пострадавших. Троих раненых госпитализировали, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Кроме того, российские войска в ночь на 26 ноября атаковали Харьков ударными беспилотниками. Один из них попал в многоэтажный жилой дом. В результате атаки погибли два человека, еще трое пострадали.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.