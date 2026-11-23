НАТО усилило защиту воздушного пространства Польши после инцидента, связанного с российскими ракетами. К охране польского неба уже привлекли самолеты раннего предупреждения союзников.

Об этом сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

23 ноября 2026, 15:40 Ракеты вдоль границы: как НАТО может ответить на пролеты из россии Политолог Владимир Воля объяснил, почему НАТО не перехватило российские ракеты над Польшей, была ли это провокация Кремля и насколько вероятно прямое столкновение россии с Альянсом.

«Самолеты раннего предупреждения союзников уже усиливают защиту польского неба. Это ответ на последние инциденты и подтверждение обязательств НАТО перед Польшей. Мы добиваемся дальнейшей поддержки», – заявил он.

По словам министра, привлечение таких самолетов существенно дополняет возможности наземных систем противовоздушной обороны, польских истребителей F-16 и авиации союзников.

Напомним, 20 ноября три объекта нарушили воздушное пространство Польши во время российской атаки на Украину. Как выяснилось позже, это были российские крылатые ракеты Х-101 – их обломки нашли на территории Люблинского и Подкарпатского воеводств.

Глава польского МИД Радослав Сикорский после этого пригрозил рф дипломатической реакцией из-за нарушения воздушного пространства Польши.

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