НАТО усилило защиту воздушного пространства Польши после инцидента, связанного с российскими ракетами. К охране польского неба уже привлекли самолеты раннего предупреждения союзников.
Об этом сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
«Самолеты раннего предупреждения союзников уже усиливают защиту польского неба. Это ответ на последние инциденты и подтверждение обязательств НАТО перед Польшей. Мы добиваемся дальнейшей поддержки», – заявил он.
По словам министра, привлечение таких самолетов существенно дополняет возможности наземных систем противовоздушной обороны, польских истребителей F-16 и авиации союзников.
Напомним, 20 ноября три объекта нарушили воздушное пространство Польши во время российской атаки на Украину. Как выяснилось позже, это были российские крылатые ракеты Х-101 – их обломки нашли на территории Люблинского и Подкарпатского воеводств.
Глава польского МИД Радослав Сикорский после этого пригрозил рф дипломатической реакцией из-за нарушения воздушного пространства Польши.
Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».
Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAMсамое важное от «Слово и дело»