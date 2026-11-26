Литва предложила странам-членам Европейского Союза признать Главное управление Генштаба ВС рф (ГРУ) террористической организацией, поскольку эта спецслужба «терроризирует» население стран Европы.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, цитирует «Die Welt».

Также он подчеркнул, что желание властей Литвы добиться этого не связано с предстоящим председательством страны в Совете Евросоюза.

31 августа 2026, 16:22 Гибридная война против Европы: российский след в диверсиях на заводах и складах ЕС На инфографике «Слово и дело» – публично известные диверсии на заводах ЕС, участие россии в которых установлено или является более чем вероятным.

Будрис считает, что российская военная разведка «терроризирует европейские общества, лиц, принимающих решения, и других частных лиц».

Министр сопоставил Главное управление Генштаба ВС рф с Корпусом стражей исламской революции – иранской элитной военно-политической группировкой, которую Евросоюз признал террористической организацией в начале 2026 года.

«Мы должны дать россии понять, что ее действия против нас – это уже не просто «гибридная война», а скорее «неконвенциональная война», и что подобными действиями вполне может быть преодолен порог, предусмотренный 5-й статьей Североатлантического договора», – отметил глава МИД Литвы.

Напомним, также недавно Литва обратилась к Соединенным Штатам Америки относительно создания на территории страны постоянной американской военной базы, передав соответствующие предложения Вашингтону.

Кроме этого, Литва вводит новые правила проверки зерна из россии и Беларуси, которое экспортируют через порт Клайпеда. Грузы будут задерживать до подтверждения их происхождения, что может длиться два месяца или дольше. Таким образом страна пытается предотвратить экспорт зерна, которое россия могла вывезти с оккупированных территорий Украины.

Тем временем правительство Эстонии приняло решение полностью закрыть автомобильную границу с россией с 1 декабря 2026 года. Ограничения будут действовать на всех автомобильных пунктах пропуска, а гуманитарных исключений для пересечения границы не предусмотрено.

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