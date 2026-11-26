Высший антикоррупционный суд взыскал часть стоимости квартиры бывшего начальника территориального сервисного центра №6341 Министерства внутренних дел в Харькове Олега Стогния стоимостью 3,72 млн грн.

Такое решение 19 ноября приняла коллегия судей ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, прокурор САП подал иск к экс-начальнику сервисного центра МВД в Харькове Олегу Стогнию. По данным прокуратуры, его теща приобрела в собственность квартиру в Харькове стоимостью 3,92 млн грн. В 2021 году сам начальник сервисного центра на основании доверенности от тещи приобрел в собственность по договору купли-продажи квартиру общей площадью 73,8 кв. м за 140 тысяч долларов. Однако, по мнению прокурора, именно Стогний владеет этой квартирой и в ней проживает. Анализом доходов супругов установлено отсутствие возможности приобрести эту квартиру. Также на указанное жилье был наложен арест.

«Удовлетворить частично иск прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры к (Еременко Ирине Анатольевне, Стогнию Олегу Игоревичу – ред.) о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства. Признать необоснованным активом часть стоимости квартиры, стоимость которой согласно договору составляет 3 920 000 грн, в сумме 3 520 778,35 грн. Взыскать в доход государства часть стоимости квартиры в сумме 3 520 778,35 грн. В удовлетворении остальной части требований иска отказать», – говорится в решении.

Напомним, САП подала иск о конфискации активов главы Млинова Дмитрия Левицкого и его жены. Речь идет о доме в Ровно с земельным участком под ним площадью площадью 0,0831 га по улице Князя Владимира; катере Sylvan Mirage Cruise 8524 LZ 2010 года постройки; еще одном земельном участке в селе Мошков на Ровенщине площадью 0,25 га и специализированном грузовом автомобиле марки КМЗК Г6-ОТА-3.9, 2013 года выпуска. Общая стоимость активов – 5,8 млн грн.

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