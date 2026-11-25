В Министерстве иностранных дел россии обвинили Эстонию в ряде якобы враждебных действий в отношении рф и заявили, что политика Таллинна может привести к открытой войне между странами. В Москве также пригрозили политико-дипломатическими мерами в ответ.

Об этом говорится в заявлении МИД рф.

6 октября 2026, 17:20 Войны никто не хотел – война была неизбежна: как россия нагнетает ситуацию в Европе Генпрокуратура рф нашла нацистов в странах Балтии – подобные события предшествовали вторжению в Украину.

Как отмечается, 23 ноября в российское внешнеполитическое ведомство вызвали временного поверенного в делах Эстонии, которому выразили протест из-за обвинений россии в причастности к неудачной попытке поджога предприятия военно-промышленного комплекса вблизи Таллинна и решения эстонского правительства закрыть пункты пропуска на границе с рф с 1 декабря.

В российском МИД отвергли обвинения в причастности к поджогу и заявили, что закрытие границы якобы нанесет удар по экономике Эстонии и будет иметь негативные последствия для ее союзников по ЕС и НАТО.

Кроме того, в Москве обвинили Таллинн в поддержке Украины и якобы негласном предоставлении своего воздушного пространства для пролета украинских беспилотников, которые атакуют северо-западные регионы россии.

«Эстонскому дипломату в очередной раз было указано, что такие провокационные и чрезвычайно опасные действия находятся на грани развязывания открытой войны с россией», – говорится в заявлении.

В то же время в сообщении российского ведомства доказательств этих обвинений не привели.

В МИД рф также обвинили Эстонию в попытках препятствовать передвижению российских грузовых судов в Балтийском море с целью якобы введения морской блокады россии.

Недовольство Москвы также вызвали запрет транзита российского и белорусского зерна через территорию Эстонии, языковая политика страны и действия эстонских властей в отношении православной церкви.

В российском ведомстве заявили, что политика Таллинна якобы дестабилизирует ситуацию в регионе, и подчеркнули, что россия оставляет за собой право на принятие комплекса политико-дипломатических мер для «защиты национальных интересов».

Напомним, правительство Эстонии приняло решение полностью закрыть автомобильную границу с россией с 1 декабря 2026 года. Ограничения будут действовать на всех автомобильных пунктах пропуска, а гуманитарных исключений для пересечения границы не предусмотрено.

А ранее сообщалось, что в Эстонии пытались устроить диверсию на оборонном предприятии Threod Systems, которое производит беспилотники. Подозреваемые планировали устроить взрыв и поджечь здание. В Министерстве иностранных дел страны заявили, что операцию заказало российское ГРУ.

Кроме того, СМИ писали о том, что Эстония разрабатывает систему, которая позволит правительству продолжать работу и предоставлять государственные услуги даже в случае российского вторжения и оккупации территории страны. Для этого ключевые цифровые сервисы планируют перенести в облачные системы, которыми можно будет управлять из-за границы.

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