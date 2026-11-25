Российский диктатор владимир путин фактически уже начал всеобщую мобилизацию, однако маскирует её под финансовые стимулы и административные обязательства. На фоне огромных потерь российской армии и роста дальнобойных возможностей Украины стратегия Кремля относительно войны на истощение может обернуться против самой россии.

Об этом пишет британский военный эксперт Хэмиш де Бреттон-Гордон в авторской колонке для The Telegraph.

21 июля 2026, 15:39 Мобилизация в россии: девять признаков подготовки новой волны в 2026 году «Слово и дело» показывает на инфографике девять признаков возможного возобновления мобилизации в россии осенью 2026 года – от мобилизационных предписаний до агрессивной риторики перед выборами в Госдуму.

По оценкам британской разведки, российские войска ежемесячно теряют от 30 до 40 тысяч военных. В то же время, согласно новому исследованию, которое частично основывается на полученных хакерами статистических данных, количество погибших российских военнослужащих уже превысило 700 тысяч. С учётом тяжелораненых, которые не смогут вернуться к боевым действиям, безвозвратные потери рф могут превышать два миллиона человек.

По мнению автора и его источников в британских военных и разведывательных кругах, всеобщая мобилизация в россии уже продолжается, однако Кремль пытается её скрыть.

После начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года российское законодательство обязало работодателей вести воинский учёт и передавать военкоматам списки потенциальных новобранцев. За четыре года этот механизм постепенно превратился в систему квот на набор военнослужащих и финансового принуждения.

В частности, в Ханты-Мансийском автономном округе потенциальным контрактникам предлагают 4,1 млн рублей за вступление в армию. Эта сумма превышает заработок за 12 лет для россиянина, получающего минимальную зарплату.

При этом непропорционально большая доля подтверждённых смертей российских военных приходится на жителей небольших городов и сельской местности, тогда как Москва, Санкт-Петербург и другие относительно зажиточные города значительно меньше ощущают последствия войны.

По словам эксперта, такая скрытая всеобщая мобилизация позволяет Кремлю продолжать войну, избегая политических последствий официального объявления мобилизации по всей стране.

В то же время всё большую тревогу в Кремле вызывает способность Украины поражать стратегические объекты далеко в тылу рф. Под украинские удары попадают нефтеперерабатывающие заводы, военные аэродромы, стратегическая авиация и корабли.

Автор также обращает внимание на ослабление Черноморского флота рф и повреждение Крымского моста, что усложняет обеспечение российских войск на оккупированных территориях.

По мнению Бреттона-Гордона, современные технологии, высокоточное оружие и беспилотники всё больше нивелируют преимущество россии в численности личного состава. При этом Кремль расходует человеческие, финансовые и военные ресурсы такими темпами, которые не сможет поддерживать бесконечно.

Эксперт подчёркивает, что при надлежащей военной поддержке Великобритании и других европейских стран Украина способна победить, а выбранная путиным стратегия войны на истощение может в конечном итоге привести к краху его военных и политических целей.

Напомним, с начала 2026 года российская армия потеряла более 432 тысяч военных, превысив показатель за весь 2024 год, который до сих пор был самым высоким за время войны.

Также накануне стало известно, что российская федерация во время боёв за Покровск в Донецкой области потеряла погибшими более 100 тысяч военнослужащих. Всего в боях в Донецкой области погибло больше российских военных, чем СССР потерял убитыми во время штурма Берлина в 1945 году.

А постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц заявлял, что россия ежемесячно теряет от 30 до 35 тысяч военных убитыми в войне против Украины. В то же время в оккупационную армию удаётся привлекать лишь 20–25 тысяч новобранцев в месяц. При таких темпах потери российских войск приближаются к показателям Второй мировой войны.

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