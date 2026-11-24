Правительство Латвии уже на следующей неделе может рассмотреть вопрос о закрытии пунктов пропуска на границе с россией. Премьер-министр Андрис Кулбергс поручил ответственным ведомствам подготовить позицию страны относительно возможных ограничений.

Об этом сообщает Delfi.

6 октября 2026, 17:20 Войны никто не хотел – война была неизбежна: как россия нагнетает ситуацию в Европе Генпрокуратура рф нашла нацистов в странах Балтии – подобные события предшествовали вторжению в Украину.

По словам Кулбергса, этот вопрос необходимо рассматривать комплексно, учитывая как риски безопасности, так и возможное перераспределение потоков людей, пересекающих границу, между странами Балтии.

Премьер подчеркнул, что страны Балтии должны стремиться к согласованному подходу в этом вопросе. Министерства иностранных дел и транспорта Латвии должны оценить возможные последствия введения ограничений для транзита и пересечения границы.

Министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава поддержал инициативу по закрытию пунктов пропуска на границе с россией. В то же время он отметил, что сначала необходимо достичь согласия на уровне правительства.

«Новое правительство было утверждено совсем недавно. Надеюсь, что в ближайшие дни нам удастся это сделать», – заявил Домбрава.

Глава Государственной пограничной охраны Латвии Гунтис Пуятс ранее предупредил, что закрытие эстонско-российской границы может привести к увеличению нагрузки на латвийские пункты пропуска и возникновению очередей.

В то же время, по его словам, в случае закрытия границы с рф Латвия сможет привлечь больше пограничников к охране участков, не оборудованных пунктами пропуска.

Напомним, правительство Эстонии приняло решение полностью закрыть автомобильную границу с россией с 1 декабря 2026 года. Ограничения будут действовать на всех автомобильных пунктах пропуска, а гуманитарных исключений для пересечения границы не предусмотрено.

Как известно, недавно парламент Латвии (Сейм) утвердил новый состав правительства во главе с премьер-министром Андрисом Кулбергсом.

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