Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна назвал атаку на российский сухогруз «Спарта II» в Финском заливе побочным следствием войны россии против Украины. Он подчеркнул, что Украина имеет право на самооборону.

Об этом сообщает эстонское издание ERR со ссылкой на заявление министра.

21 ноября 2026, 20:27 Пограничная служба Финляндии сообщила, что российское судно атаковали украинские дроны В Финляндии заявили, что российское судно 21 ноября атаковали украинские беспилотники. После потери управления корабль занесло в территориальные воды Финляндии.

По словам Цахкна, Эстония поддерживает тесный контакт с Финляндией и союзниками по поводу ситуации в Финском заливе. По просьбе финской стороны к месту инцидента направили эстонское судно «Генерал Курвитс», которое участвует в тушении пожара на российском сухогрузе.

Министр также сообщил, что обсудил ситуацию с главой МИД Финляндии Элиной Валтонен.

«Европа все острее ощущает последствия российской агрессии против Украины. Инцидент в Финском заливе – очередное побочное следствие российской захватнической войны и самообороны Украины. Украина имеет право защищаться», – подчеркнул Цахкна.

При этом глава МИД заверил, что Эстония не предоставляла ни одному иностранному государству разрешения использовать свое воздушное пространство или морскую акваторию для проведения военных операций.

По его словам, непосредственной военной угрозы для Эстонии нет, а после инцидента уровень угрозы со стороны россии не повысился.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал также заявил, что страна не разрешала использовать свою территорию для атак на россию. Он подчеркнул, что Эстония продолжит поддерживать Украину.

Как сообщает ERR, после атаки российское судно вошло в территориальные воды Финляндии. Экипаж сухогруза эвакуировали, а по состоянию на утро 22 ноября тушение пожара продолжалось.

Ранее сообщалось, что под ударом в Финском заливе мог оказаться российский сухогруз «Спарта II», который находится под американскими санкциями и используется для перевозок в интересах россии. Судно направлялось в сторону Калининграда.

Затем в Финляндии заявили, что российское грузовое судно в Финском заливе, вероятно, атаковали украинские беспилотники. После удара на сухогрузе возник пожар, а финские службы организовали спасательную операцию.

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