Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что членство в Евросоюзе «нужно заслужить», а сам процесс вступления Украины в ЕС является длительным и сложным.

Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Берегово во вторник, 24 ноября.

22 июня 2026, 14:00 Четыре года кандидатства в ЕС: темпы евроинтеграции Украины и ее западных соседей «Слово и дело» сравнивает темпы евроинтеграции Украины со вступлением в ЕС Польши, Словакии, Венгрии и Румынии.

Комментируя вопрос о перспективах вступления Украины в Евросоюз, венгерский премьер отметил, что открытие переговорных кластеров является лишь техническим этапом, поскольку впереди ожидаются длительные переговоры по экономике, демократии и аграрному сектору. По его словам, четыре из шести кластеров для Украины уже открыты.

Мадьяр подчеркнул, что членство в Евросоюзе «нужно заслужить», а путь к нему требует времени и выполнения необходимых условий.

«Членство в Европейском Союзе нужно заслужить. Это очень длительный и сложный процесс. Это не невозможно, но требует времени», – говорится в заявлении венгерского политика.

При этом он добавил, что в ЕС «просто не существует понятия «ускоренного вступления», на необходимости которого ранее акцентировал внимание сам президент Зеленский, а также призвал не ожидать быстрого вступления Украины в ЕС.

«Я не хотел бы лишать вас надежды на вступление в Европейский Союз, но это очень сложный бюрократический процесс. В ЕС можно присоединиться, выполнив все необходимые условия, и это очень долгий и трудный путь. Это не невозможно, но долго. В Евросоюзе нет такого понятия, как ускоренная процедура вступления», – заявил премьер.

В частности, Мадьяр привел пример стран Западных Балкан, которые годами ждут продвижения переговоров о членстве в ЕС. По его словам, Венгрия проходила путь к членству в ЕС 13 лет, а Сербия уже 15 лет ожидает возможности открыть третий переговорный кластер.

Он также акцентировал внимание на примере Северной Македонии, которая даже сменила название государства, но до сих пор сталкивается с трудностями на пути евроинтеграции.

Мадьяр напомнил, что ранее Венгрия связывала открытие отдельных кластеров с договоренностями о правах венгерского национального меньшинства в Украине. Однако, по его словам, принятые Верховной Радой решения и их подписание президентом Зеленским укрепили доверие между сторонами.

Напомним, недавно сообщалось, что Венгрия отозвала возражения относительно открытия последних двух переговорных кластеров для Украины и Молдовы на пути к членству в ЕС.

Ранее посол Украины в ЕС Тарас Качка отмечал, что Венгрия может в ближайшее время согласовать открытие двух последних переговорных кластеров для вступления Украины в Евросоюз. Отмечалось, что Будапешт попросил дополнительное время для согласования своей позиции по экологии, энергетике и сельскому хозяйству.

Перед этим, 13 октября, ЕС официально открыл переговоры по кластерам «Внутренний рынок» и «Конкурентоспособность и инклюзивный рост». Этому предшествовало длительное блокирование со стороны Венгрии из-за претензий относительно прав венгерского меньшинства, которое удалось снять после изменений в украинском образовательном законодательстве.

Впрочем, уже 20 и 27 октября венгерская сторона снова заблокировала согласование результатов скрининга украинского законодательства по двум финальным кластерам. На фоне этих задержек, по данным СМИ, Еврокомиссия начала готовить более осторожный план переговоров, который предусматривает закрытие лишь семи направлений в 2027 году без фиксации конкретной даты вступления.

А ранее «Слово и дело» сравнивало темпы движения Украины в ЕС с опытом евроинтеграции самой Венгрии, а также Польши, Словакии и Румынии.

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