Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании виновности, заключенное с бывшим заместителем начальника по строительству Центральной базы производственно-технологической комплектации Национальной гвардии Дмитрием Качуком в рамках дела о хищениях более чем на 150 млн грн НГУ.

Такой приговор 20 ноября вынес судья ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как указывается, Качук полностью признал вину и обязался сотрудничать с прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры по этому делу. Он также должен возместить 3,74 млн грн убытков, нанесенных Нацгвардии. Экс-чиновник НГУ в течение 2 месяцев задонатит 5,61 млн грн.

«Утвердить соглашение о признании виновности. (Качука – ред.) признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины. Назначить (Качуу – ред.) согласованное сторонами наказание по ч. 5 ст. 191 УК Украины в виде лишения свободы на срок 8 лет с лишением права занимать должности, связанные с управлением или распоряжением средствами, в органах государственной власти, местного самоуправления, юридических лицах публичного права, на срок 1 год 6 месяцев, с конфискацией имущества – денежных средств, изъятых во время обыска по месту жительства в суммах: 700 000 гривен, 2740 евро и 40 150 долларов», – говорится в решении.

Одновременно Качука освободили на испытательный срок продолжительностью 2 года. В течение этого срока он обязан: периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации; сообщать уполномоченному органу по вопросам пробации об изменении места жительства, работы или учебы.

Как известно, Высший антикоррупционный суд взял под стражу экс-начальника ЦБПТК Нацгвардии Владимира Федоровского. Альтернативой ему определили залог в размере 29,95 млн грн. Во время обжалования меры пресечения Апелляционная палата ВАКС уменьшила залог до 23,29 млн грн.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении восьми лицам в хищениях более чем на 150 млн грн Национальной гвардии. По версии следствия, в 2024 году для нужд НГУ планировали приобрести недвижимость для хранения продовольствия военных. Однако вместо прямой покупки по рыночной цене должностные лица якобы договорились с предпринимателями, которые через подконтрольную компанию приобрели объект, а затем перепродали его НГУ по завышенной более чем на 143 млн грн стоимости.

Как утверждает следствие, привлеченные оценщики внесли в отчеты заранее определенную завышенную цену имущества. Кроме того, участники схемы якобы завладели еще более 7 млн грн во время закупок солнечных электростанций и автомобильных шин для воинских частей. На незаконно полученные средства должностные лица приобрели элитные автомобили, в частности Mercedes-Benz AMG GLE, Toyota Land Cruiser 300 и Audi Q8, земельные участки вблизи Киева, квартиру в столице площадью более 130 кв. м и апартаменты в Буковеле стоимостью более 300 тыс. долларов.

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