В Украине продолжается постепенное похолодание, обусловленное поступлением холодного воздуха из Скандинавии. В конце ноября температура продолжит снижаться, однако оснований ожидать экстремальных морозов и интенсивных снегопадов пока нет.

Об этом сообщил синоптик Виталий Постригань.

22 сентября 2026, 17:57 Когда выпадал первый снег на горе Поп Иван за последние 12 лет 22 сентября на горе Поп Иван Черногорский выпал первый осенний снег Украины. «Слово и дело» показывает на инфографике, когда в Карпатах начинало снежить с 2015 по 2026 годы.

По его словам, южный циклон Wilka уже покинул территорию Украины, однако успел принести значительное количество осадков. Больше всего их зафиксировали в Полтаве – 43 мм, что соответствует месячной норме.

Самый высокий снежный покров образовался в Гадяче на Полтавщине – 11 см. В то же время снег пока неустойчивый и быстро тает из-за непромерзшей почвы и плюсовой температуры воздуха.

Какой погоды ждать в ближайшие дни

В среду, 25 ноября, Левобережье и часть центральных областей Украины будут оставаться под влиянием холодной части циклона. В эти регионы продолжит поступать холодный воздух из Скандинавии.

В четверг, 26 ноября, ожидается кратковременная стабилизация погоды. Осадки прекратятся, местами возможны прояснения, однако гололедица будет сохраняться. Ночью температура снизится до 2–4 градусов мороза, днем столбики термометров будут держаться около нуля.

Ударят ли сильные морозы в конце ноября

По данным ведущих прогностических моделей, с 27 ноября похолодание продолжится. В то же время резкого ухудшения погодных условий синоптик пока не прогнозирует.

«С 27 ноября продолжится дальнейшее постепенное погружение в зимний холод. Но оснований настраиваться на экстремальные морозы, интенсивные снегопады пока что нет», – отметил Постригань.

Синоптик также обратил внимание на проявления климатических изменений. За последние 30 лет средняя продолжительность залегания снежного покрова в Европе сократилась на 15 дней. Это имеет важное значение для климата, ведь снег отражает значительную часть солнечной радиации, а во время таяния увлажняет почву и пополняет водные ресурсы.

Напомним, ранее синоптики прогнозировали, что в начале ноября в Украину может прийти арктический воздух, который принесет ощутимое похолодание. После 4 ноября в отдельных регионах возможен первый эпизод предзимья с температурой около нуля, а также с осадками в виде снега.

А из нашей инфографики можно узнать, когда выпадал первый снег на горе Поп Иван за последние 12 лет.

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