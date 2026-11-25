Высший антикоррупционный суд назначил к рассмотрению уголовное производство по обвинению олигарха Константина Жеваго в предоставлении неправомерной выгоды бывшему главе Верховного суда Всеволоду Князеву.

Такое решение 20 ноября принял судья ВАКС, сообщает «Слово и дело».

«Назначить судебное рассмотрение уголовного производства по обвинению (Жеваго – ред.) в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 369 УК Украины, на 26 ноября 2026 года на 16:0 в открытом судебном заседании в помещении ВАКС. Судебное рассмотрение осуществлять судьей единолично с участием уполномоченного прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры, обвиняемого, его защитника, а также с вызовом свидетелей сторон уголовного производства», – говорится в решении.

Ранее Франция отказалась экстрадировать Жеваго в Украину.

Напомним, ВАКС начал рассмотрение дела судьи Верховного суда Всеволода Князева. По версии обвинения, Князев получил 1,8 млн долларов неправомерной выгоды через посредника-адвоката Олега Горецкого. Саму же неправомерную выгоду предоставил украинский олигарх Константин Жеваго за принятие Верховным судом решения в его пользу относительно покупки им 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината.

В 2022 году апелляционный суд отменил решение первой инстанции и признал недействительным договор купли-продажи ценных бумаг. Чтобы не допустить потерю акций, в начале марта 2023 года Жеваго вступил в сговор с адвокатом Горецким, который имел связи с судьями Верховного суда.

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