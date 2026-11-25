В ночь на 25 ноября в российской Самарской области прогремели взрывы в районе сразу нескольких нефтяных объектов «Роснефти». Вероятно, под атакой дронов оказались Новокуйбышевский и Сызранский НПЗ, а также одна из нефтеперекачивающих станций.

Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы, а также российское издание ASTRA.

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Сегодня ночью на фоне угрозы атаки беспилотников в Самарской области рф объявляли режим беспилотной опасности. Также из-за воздушной угрозы вводили ограничения на работу аэропорта Курумоч в Самаре.

Местные жители сообщили, что в городе Сызрань был слышен звук беспилотников, а впоследствии прогремели взрывы в районе двух НПЗ. Очевидцы публикуют кадры, на которых можно увидеть красное зарево над городом.

По предварительным данным, взрывы звучали в районе Новокуйбышевска, а целью беспилотников, вероятно, стал местный нефтеперерабатывающий завод, который принадлежит компании «Роснефть». Новокуйбышевский НПЗ уже неоднократно становился целью беспилотников.

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АО «Новокуйбышевский НПЗ» с 2007 года входит в группу компаний «Роснефть». Его производственная мощность составляет около 8,8 млн тонн нефти в год.

Завод выпускает более 20–30 видов нефтепродуктов, среди которых автомобильный бензин и дизельное топливо стандарта «Евро-5», реактивное топливо для воздушно-космических сил рф, битум и нефтяной кокс.

Также отмечается, что под ударом оказался Сызранский нефтеперерабатывающий завод. По информации мониторингового канала Exilenova+, беспилотники атаковали предприятие, а на видео с места событий виден масштабный пожар в районе НПЗ.

Сызранский НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Самарской области и входит в структуру компании «Роснефть». Завод производит бензин, дизельное и авиационное топливо, мазут, битум и сжиженные углеводородные газы. Ежегодно предприятие перерабатывает от 7 до 8,5 млн тонн нефти.

Мощность завода составляет от 7 до 8,5 млн тонн нефти в год, или примерно 170 тысяч баррелей в сутки и 700 тысяч тонн мазута. В 2024 году предприятие переработало 4,3 млн тонн сырья.

Кроме этого, под ударом, вероятнее всего, оказалась также линейная производственно-диспетчерская станция «Самара» вблизи населенного пункта Просвет Самарской области. Эта станция относится к системе российской компании «Транснефть» и является частью нефтяной транспортной инфраструктуры государства-агрессора.

В то же время губернатор области уже подтвердил атаку на регион, однако не уточнил последствия, лишь заявив о работе ПВО. Он также не подтвердил удар по двум НПЗ «Роснефти».

Напомним, недавно в рф во второй раз за месяц звучали взрывы на Афипском и Ильском НПЗ, после чего на объектах вспыхнули пожары.

Как известно, в Генштабе подтвердили поражение Новошахтинского НПЗ в Ростовской области рф.

Также бойцы Сил обороны 23 ноября поразили НПЗ «Лукойла» в Перми более чем за 1500 километров от границы, а также атаковали нефтеперекачивающую станцию «Калейкино» в Татарстане.

По данным СМИ, украинские удары по НПЗ вынудили россию рекордно увеличить импорт бензина. В частности, в начале ноября «Роснефть» ограничила продажу топлива по всей россии из-за ударов по НПЗ.

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