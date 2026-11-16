Эстония разрабатывает план работы «цифрового правительства» на случай оккупации рф – Politico

Эстония разрабатывает систему, которая позволит правительству продолжать работу и предоставлять государственные услуги даже в случае российского вторжения и оккупации территории страны. Для этого ключевые цифровые сервисы планируют перенести в облачные системы, которыми можно будет управлять из-за границы.

Об этом сообщает Politico.

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Эстония, которая имеет 294-километровую границу с россией, опасается стать одной из первых целей Москвы в случае нападения на страны Европейского Союза. Поэтому Таллин разрабатывает стратегию цифровой устойчивости, которая позволит государственным учреждениям функционировать даже при наихудшем сценарии.

Как объяснил один из разработчиков стратегии, бывший заместитель генерального секретаря Министерства юстиции и цифровых дел Эстонии Тыну Грюнберг, страна готовится к ситуациям, когда центры обработки данных могут быть уничтожены или государственные органы потеряют возможность работать на своей территории.

«Мы хотим оставаться онлайн при любых обстоятельствах. Все критически важные сервисы должны оставаться доступными. Все должно продолжать работать», – подчеркнул он.

Для реализации плана эстонское правительство создает защищенные цифровые приложения на платформах Microsoft Azure, Amazon Web Services, а также в собственной государственной облачной инфраструктуре. Систему планируют разместить в нескольких европейских странах.

В то же время Эстония уже имеет так называемое «цифровое посольство» в Люксембурге, где хранятся резервные копии важнейших государственных данных, в частности реестров граждан, земельных реестров и законодательства.

Однако теперь власти стремятся не только сохранить информацию, но и обеспечить полноценную работу государственных сервисов на ее основе даже в случае потери контроля над территорией страны.

Советник Министерства юстиции и цифровых дел Эстонии Аллан Аллмере отметил, что ни одно государство не способно предусмотреть все возможные угрозы, однако необходимо создать надежную основу для восстановления работы государственных институтов.

«Первый вопрос заключался в том, как гарантировать, что государственные данные Эстонии не исчезнут. Следующая задача – обеспечить, чтобы государство могло продолжать функционировать с этими данными во время кризиса», – объяснил он.

По данным издания, толчком к развитию цифровой безопасности Эстонии стали масштабные кибератаки 2007 года, которые длились 22 дня и парализовали значительную часть государственных и коммерческих сервисов. Эстонские власти впоследствии обвинили в атаках россию.

В Эстонии подчеркивают, что главная цель новой стратегии – гарантировать непрерывность работы государства даже в условиях масштабной войны или оккупации, чтобы стране не пришлось восстанавливать свою цифровую систему с нуля.

Напомним, накануне стало известно, что Эстония с 1 декабря закроет все пункты пропуска на границе с россией. Такое решение приняли после попытки диверсии на оборонном предприятии Threod Systems.

Недавно в Эстонии пытались устроить диверсию на оборонном предприятии Threod Systems, которое производит беспилотники. Подозреваемые планировали вызвать взрыв и поджечь здание. В Министерстве иностранных дел страны заявили, что операцию заказало российское ГРУ.

Тем временем правительство Эстонии планирует в течение полугода создать новое приложение для оповещения о воздушных угрозах, которое позволит гражданам самостоятельно отслеживать движение беспилотников или другие угрозы.

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