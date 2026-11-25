Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил о возможности контролируемого импорта украинской кукурузы, а также о развитии сотрудничества Будапешта с Киевом в энергетике, в частности, о поставках излишков дизельного топлива.

Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Берегово во вторник, 24 ноября.

3 ноября 2026, 14:00 Сколько кукурузы, пшеницы, сои и других зерновых экспортировала Украина до и во время вторжения Как изменились объемы экспорта зерновых Украиной и стоимость проданного с 2019 по 2026 год – на инфографике «Слово и дело».

Согласно его словам, из-за нынешнего неурожая возникла нехватка кукурузы, что усложнило ситуацию для агросектора и создало дефицит зерна на внутреннем рынке. При этом открытие рынка для украинской продукции планируют выстраивать лишь в рамках согласованных объемов.

«В этом году мы получили значительно меньше кукурузы, чем нам нужно, и это создает большие проблемы для аграрного сектора. Поэтому к нам обратились с просьбой открыть рынок для украинской кукурузы, в регулируемом и контролируемом формате, исключительно в тех объемах, о которых будет договорено», – заявил Мадьяр.

Как ожидается, импортируемое зерно направят на нужды животноводства, где Венгрия сейчас фиксирует дефицит и поэтому вынуждена закупать сырье по более высоким ценам, а также на производство биоэтанола.

«Это очень важно для нас, поскольку, например, в животноводстве существует большой дефицит, и мы вынуждены закупать продукцию значительно дороже. Поэтому такие договоренности очень важны», – подчеркнул венгерский премьер.

Кроме аграрных вопросов, Мадьяр сообщил об обсуждении углубления партнерства в энергетике. Речь идет о сотрудничестве на уровне частных компаний, в частности, при участии компаний MOL, ORLEN и украинских игроков энергорынка.

«Мы говорили об энергетическом сотрудничестве. Не нужно ограничиваться лишь межправительственным взаимодействием, стоит развивать и сотрудничество между компаниями, такими как MOL, ORLEN и украинскими предприятиями. Нам нужно искать договоренности, которые будут отвечать интересам обеих стран», - сказал Мадьяр.

В то же время, премьер подчеркнул, что речь идет о потенциальной продаже Украине излишков дизтоплива с венгерского и словацкого рынков.

«Если, например, MOL имеет в Словакии или Венгрии больше дизельного топлива, чем им нужно, почему бы не продать его Украине, если она в этом нуждается? Нам нужно думать о таких договоренностях, от которых будут выигрывать обе страны», – добавил он.

Также, по его словам, отдельным блоком переговоров стало развитие приграничной логистики и железнодорожного сообщения между государствами.

«Сегодня эти возможности можно значительно расширить, ведь с логистической точки зрения Венгрия и Украина занимают центральное положение, и через наши страны проходят большие транспортные потоки», – резюмировал венгерский политик.

Напомним, президент Зеленский подвел итоги своей встречи с премьер-министром Венгрии, которая состоялась в Закарпатской области. По его словам, сторонам удалось достичь конкретных договоренностей.

Как известно, еще 18 октября Мадьяр объявил, что Венгрия готова разрешить транзит украинского зерна по своей территории в страны Западной Европы, если грузы будут лишь проходить по ее территории.

Также, по информации СМИ, Греция прорабатывает маршрут для экспорта зерна из Украины в обход Черного моря.

Кроме этого, по данным министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого, по состоянию на октябрь 2026 года, в результате атак на крупнейшие морские порты Украины и суда в регионе объемы экспорта аграрной продукции сократились примерно вдвое.

В сентябре Украина экспортировала 2,4 млн тонн сельскохозяйственной продукции – это лишь 46% от потенциально возможного объема.

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