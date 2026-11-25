Российские войска в течение суток снова атаковали энергетическую инфраструктуру Одесской области. В результате повреждения оборудования без электроснабжения остались около 9 тысяч абонентов.

Об этом сообщили в Одесской ОВА.

17 ноября 2026, 11:42 Энергетика Украины во время новых атак: выдержит ли система повторные удары по регионам Эксперт Геннадий Рябцев объяснил, какие регионы наиболее уязвимы к повторным ударам по энергетике, каких резервов не хватает общинам и достаточно ли зимней помощи ЕС.

Как отмечается, из-за вражеских атак временно обесточена часть потребителей в Одесском и Болградском районах области.

Кроме того, в результате вечерней атаки накануне была повреждена производственная площадка компании «ДТЭК Одесские электросети», в частности 16 единиц специального транспорта. Никто из сотрудников предприятия не пострадал.

Энергетики продолжают круглосуточно работать над ликвидацией последствий российских атак и восстановлением повреждённого оборудования.

Кроме того, из-за повреждения энергетической инфраструктуры в результате российских обстрелов без света осталась также часть жителей Запорожской области.

Сейчас энергетики работают над восстановлением электроснабжения. О возвращении света потребителям сообщат дополнительно.

Напомним, накануне в течение двух дней российские войска атаковали четыре энергетических объекта в Днепропетровской области. В результате обстрелов повреждено оборудование, а без света оставались около 353 тысяч домов.

Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что российские войска изменили тактику ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Теперь враг пытается уничтожать электросети и линии передачи, чтобы отрезать от источников питания сразу несколько регионов, в частности Днепропетровщину и Одесчину.

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