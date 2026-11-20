Правительство Эстонии приняло решение полностью закрыть автомобильную границу с россией с 1 декабря 2026 года. Ограничения будут действовать на всех автомобильных пунктах пропуска, а гуманитарных исключений для пересечения границы не предусмотрено.

Об этом сообщает Postimees со ссылкой на решение эстонского правительства.

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С 1 декабря движение людей и транспортных средств прекратится на всех пяти автомобильных пунктах пропуска на границе с россией: Нарва-1, Нарва-2, Койдула, Лухамаа и Саатсе.

Через шесть месяцев правительство оценит ситуацию с безопасностью и решит, нужно ли изменять введенные ограничения. В то же время премьер-министр Эстонии Кристен Михал подчеркнул, что пункты пропуска будут оставаться закрытыми до тех пор, пока ситуация с безопасностью не изменится.

Причины закрытия границы

Решение приняли в ответ на длительную враждебную деятельность россии против Эстонии и других европейских государств.

По словам министра внутренних дел Игоря Таро, россия осуществила 12 нападений против Эстонии. В частности, в этом году дважды атаковали предприятия оборонной промышленности Milrem и Threod. По оценке эстонской Полиции безопасности (КаПо), заказчиками обоих нападений были российские спецслужбы.

«Враждебные действия россии имеют последствия. Мы ранее говорили, что в случае продолжения атак будем принимать следующие меры для защиты своей безопасности. Теперь мы это делаем. Эстония действует спокойно и взвешенно, но решительно. Мы не позволим россии использовать нашу открытость против нас самих», – заявил Михал.

В эстонском правительстве считают, что закрытие границы усложнит российским спецслужбам вербовку людей и осуществление влияния на них. Кроме того, ограничения должны помочь противодействовать обходу санкций и другой незаконной трансграничной деятельности.

Будут ли исключения для пересечения границы

Правительство Эстонии рассматривало возможность введения гуманитарных исключений, однако в конце концов отказалось от этой идеи. Министр внутренних дел Игорь Таро объяснил, что граница с россией и раньше не была полностью открытой, а новое решение является очередным этапом усиления ограничений.

Он также призвал граждан и жителей Эстонии, которые находятся в россии, вернуться домой до 1 декабря.

После закрытия автомобильной границы для возвращения придется использовать альтернативные маршруты через другие страны. В частности, Таро упомянул возможность авиаперелета через Турцию.

Напомним, накануне стало известно, что Эстония с 1 декабря закроет все пункты пропуска на границе с россией. Такое решение приняли после попытки диверсии на оборонном предприятии Threod Systems.

Также, по данным СМИ, Эстония разрабатывает систему, которая позволит правительству продолжать работу и предоставлять государственные услуги даже в случае российского вторжения и оккупации территории страны. Для этого ключевые цифровые сервисы планируют перенести в облачные системы, которыми можно будет управлять из-за границы.

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