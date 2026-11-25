Российские войска в ночь на 25 ноября выпустили по Украине 112 ударных беспилотников разных типов. Силы ПВО обезвредили большинство вражеских воздушных целей.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Как отмечается, с 18:00 24 ноября враг атаковал Украину 112 ударными БпЛА типа Shahed (66 из них – реактивные), Гербера, дронами-имитаторами типа «Пародия» с направлений: Орел, Миллерово, Курск, Шаталово, Приморско-Ахтарск – рф, ВОТ Донецк, ВОТ АР Крым – Гвардейское.

Противовоздушной обороной было сбито или подавлено 88 вражеских БпЛА типа Shahed (47 из них – реактивные), Гербера и дронов других типов.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 13 локациях.

Напомним, в ночь на 25 ноября российские войска атаковали город Белая Церковь на Киевщине, в результате чего погиб по меньшей мере один человек. В частности, под вражескими ударами оказались гипермаркет «Эпицентр» и отделение «Новой почты».

Также вечером 24 ноября российские войска нанесли удары по Одесской области, в результате чего погибли мужчина и 17-летний подросток, а еще три человека получили ранения.

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