Администрация президента США Дональда Трампа отложила планы по использованию экономического сотрудничества с россией как стимула для прекращения войны в Украине. Причиной стало то, что Кремль не проявил значительного интереса к предложенным проектам в энергетической и авиационной отраслях.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на пятерых чиновников, осведомленных об изменении переговорной тактики Вашингтона.

18 ноября 2026, 15:00 Прекращение огня, территории и гарантии безопасности: условия Украины, рф и США на переговорах Завершение войны в Украине. Как отличаются условия Украины, россии и США на мирных переговорах – на инфографике «Слово и дело».

По данным издания, зять американского президента Джаред Кушнер и спецпосланник Стив Уиткофф сообщили европейским чиновникам, что бизнес-сделки больше не являются ключевым элементом предложений США к россии. Вместо этого Вашингтон сосредоточился на территориальных вопросах и вопросах безопасности.

В течение последних месяцев Кушнер и Уиткофф предлагали ряд проектов, которые могли бы быть реализованы после завершения войны. Среди них – инвестиции американских компаний в российские нефтяные проекты и производство титана, возобновление поставок российского газа в Европу по трубопроводам, а также возвращение американским авиакомпаниям доступа к воздушному пространству рф.

Сначала российские чиновники положительно реагировали на эти предложения, рассматривая перспективу бизнес-сделок как способ сохранить заинтересованность Трампа в переговорах. Однако впоследствии Кремль потерял интерес к этим инициативам, поскольку продолжает настаивать на территориальных и других уступках, которые Киев считает неприемлемыми.

Во время последнего раунда переговоров в Абу-Даби в начале ноября российская сторона продемонстрировала незначительную заинтересованность в экономическом сотрудничестве и вместо этого усилила свои требования.

По словам одного из собеседников FT, Москва, похоже, убеждена, что заключение мирного соглашения в любом случае приведет к смягчению санкций и создаст условия для возвращения иностранного бизнеса на российский рынок.

Другой чиновник отметил, что США отложили стратегию экономических договоренностей и перешли к более традиционному переговорному подходу, сосредоточенному на принципе «земля в обмен на мир».

В то же время американский чиновник в комментарии Financial Times назвал информацию издания неточной и подчеркнул, что послевоенное экономическое сотрудничество с Москвой остается одним из элементов переговорного процесса.

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский сообщил, что спецпосланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер стремятся достичь мирного соглашения между Украиной и россией как можно скорее, в идеале – до января 2027 года. В то же время Киев рискует столкнуться с требованиями о значительных уступках, тогда как российский диктатор владимир путин не демонстрирует готовности завершить войну.

Также зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер рассказывал, что пытался убедить американского лидера прекратить давление на президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, он действует в интересах Украины, стремясь завершить войну.

А ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига раскритиковал предложения владимира путина по пересмотру европейской системы безопасности. По его словам, россия может договариваться о прекращении огня, а не о разделе сфер влияния в Европе.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.