Госдеп Соединенных Штатов Америки опубликовал предупреждение для своих граждан и призвал не ехать в Украину из-за агрессии рф.

Соответствующее заявление обнародовали на сайте Государственного департамента Соединенных Штатов.

Государственный департамент США подчеркнул, что российские ракетные атаки и атаки беспилотников продолжают угрожать всей территории Украины, и удары могут произойти в любое время, с ограниченным предупреждением или без него.

23 ноября 2026, 16:33 В Киеве в результате падения обломков БПЛА есть пострадавшие, среди них иностранец В Киеве 23 ноября трое человек получили ранения в результате дроновой атаки рф. Госпитализирован иностранец.

Кроме этого, в ведомстве подчеркнули, что гражданам Украины мужского пола в возрасте от 23 до 60 лет могут ограничить выезд за границу. Это правило, в частности, касается и мужчин с двойным гражданством.

«Мужчинам в возрасте от 23 до 60 лет с гражданством Украины может быть запрещено выезжать из страны, в частности мужчинам с двойным гражданством. Во время военного положения их могут обязать вступить в армию», – говорится в сообщении.

Кроме того, гражданам США в Украине настоятельно рекомендуется зарегистрироваться в Программе регистрации Smart Traveler (STEP) на сайте step.state.gov для получения обновлений от посольства США.

В то же время американцам, которые находятся на территории Украины, дипломатическое представительство рекомендовало активировать оповещения в приложении Air Raid Alert, заранее определить расположение ближайшего укрытия и соблюдать правила и ограничения военного положения.

«Имейте в виду, что даже если ракета или беспилотник будут перехвачены, падающие обломки могут травмировать вас или причинить другой ущерб», – добавили в Госдепе США.

В ведомстве также отметили, что изменений в работе и назначении встреч посольства США нет.

Как известно, 23 ноября российские беспилотники атаковали Киев. В результате падения обломков в Шевченковском, Голосеевском и Печерском районах возникли пожары, в частности горели автомобили и жилой дом. Тогда, по данным мэра города пострадал иностранец.

Также в Шевченковском районе Киева во время российской атаки упали обломки дрона, вызвав пожар в 16-этажном жилом доме. В результате падения обломков БПЛА известно о по меньшей мере двух пострадавших.

Кроме этого, российские беспилотники во вторник вечером, 24 ноября, ударили по городам Мерефа и Лозовая Харьковской области, в результате чего пострадали шесть мирных жителей.

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