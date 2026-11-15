В Эстонии на оборонном заводе по производству дронов пытались устроить диверсию

В Эстонии пытались устроить диверсию на оборонном предприятии Threod Systems, которое производит беспилотники. Подозреваемые планировали вызвать взрыв и поджечь здание. В Министерстве иностранных дел страны заявили, что операцию заказало российское ГРУ.

Об этом сообщили в Службе внутренней безопасности Эстонии, а также заявил глава МИД страны Маргус Цахкна.

29 октября 2026, 14:38 На службе в ГРУ: украинцы в делах о диверсиях и шпионаже в Европе за 2026 год Спецслужбы рф активно привлекают украинцев для шпионажа и диверсий в ЕС. Кто из них уже получил подозрения и приговоры – смотрите на инфографике «Слово и дело».

По информации Службы внутренней безопасности, попытка нападения произошла в субботу, 14 ноября, в 3:06. Подозреваемые пытались поджечь помещение оборонной компании, чтобы вызвать взрыв. Правоохранители оперативно задержали причастных к инциденту.

В ведомстве отметили, что подозреваемые действовали по заказу из россии. Там также призвали граждан не соглашаться на подобные предложения о работе, поступающие из россии.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что за попыткой диверсии стоит российское Главное разведывательное управление – ГРУ.

«Это еще один пример того, как Россия использует диверсии и принуждение для дестабилизации общества, сеяния страха и отвлечения внимания от поддержки Украины. Сталкиваясь с новыми неудачами и отсутствием успехов на поле боя, Кремль все чаще прибегает к диверсиям. Устойчивость Украины и ее стратегический импульс явно раздражают путина», – написал Цахкна.

Глава эстонского МИД подчеркнул, что страна продолжит усиливать давление на россию с помощью санкций, международной изоляции и ограничений на поездки. По его словам, эти меры будут действовать до тех пор, пока москва не прекратит агрессию против Украины и не возьмет на себя полную ответственность за свои действия.

Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что со стороны россии стоит ожидать усиления попыток диверсий и провокаций против Европы и, в частности, против Польши еще до Рождества.

Также сообщали, что российские спецслужбы могут планировать диверсии на территории Норвегии в следующем году. Наиболее вероятными целями являются предприятия оборонной промышленности, оборонные компании и фирмы, предоставляющие им услуги.

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