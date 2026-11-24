Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура обнародовали видео начала обыска в доме фигуранта дела «Карфаген-2» генерал-майора СБУ Сергея Дуки.

Соответствующие материалы появились на официальных страницах НАБУ в соцсетях 24 ноября.

Кроме этого антикоррупционные органы показали протокол допроса с подписью фигуранта и письмо СБУ, которое его адвокат подал в Высший антикоррупционный суд с целью закрытия судебного заседания.

В НАБУ и САП заявили, что фигуранты их дел часто строят защиту на искажении фактических обстоятельств и подчеркнули, что общество должно знать правду.

14 ноября 2026, 14:53 Зеленский пообещал кадровые решения после расследования дела «Карфаген» Владимир Зеленский заявил, что Иван Выговский, Игорь Клименко и Александр Поклад не причастны к делу Карфаген. В то же время президент анонсировал новые кадровые изменения.

На записях, обнародованных НАБУ, слышно, как охрана угрожает детективам открыть огонь, если те зайдут на территорию.

Обыск проводили 4 ноября. По данным антикоррупционных органов, детективы перед входом на территорию неоднократно представились и показали определение суда, однако Дука и сотрудники СБУ, находившиеся в доме, не допускали их к проведению следственных действий.

На видео зафиксировано, как руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов сообщает охранникам о наличии судебного решения. В ответ один из них угрожает применить оружие. Впоследствии к правоохранителям выходят представители генерала, которые спрашивают об основаниях проведения обыска. Детективы предоставляют им соответствующие пояснения.

В НАБУ заявили, что даже после прибытия адвоката Дука не допускал детективов в дом по меньшей мере час. Также в Бюро подчеркнули, что статус лица, находящегося под охраной, не предусматривает особого порядка проведения обыска.

Кроме видеозаписи, НАБУ и САП обнародовали протокол допроса генерала от 4 ноября, а также письмо СБУ за подписью в.и.о. главы спецслужбы Александра Поклада.

Согласно протоколу, допрос состоялся после задержания Дуки в присутствии его адвоката. Во время следственного действия фигурант отказался давать показания, что сам генерал и его защитник подтвердили собственными подписями.

В письме СБУ речь идет об опасности для жизни и здоровья генерала со стороны российских спецслужб. Именно на этот документ ссылался адвокат Дуки, подав ходатайство о проведении заседания суда в закрытом режиме и без трансляции. Однако в НАБУ отметили, что уже через десять дней генерал присоединился к открытому заседанию временной следственной комиссии парламента, которое шло в прямом эфире.

В антикоррупционном бюро отметили, что решили опубликовать эти документы, чтобы опровергнуть искажение фактических обстоятельств следственных и процессуальных действий по этому делу.

Напомним, 4 ноября Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) разоблачили преступную группировку, которая подкупала высокопоставленных должностных лиц из силовых ведомств, чтобы те прикрывали мошеннические колл-центры и другой теневой бизнес.

По данным следствия, в схему входили по меньшей мере 12 человек, среди которых были должностные лица СБУ, Офиса генпрокурора и Нацполиции. Среди фигурантов дела был генерал Сергей Дука («Аким»).

6 ноября Высший антикоррупционный суд избрал Дуке меру пресечения в виде содержания под стражей. В то же время суд определил альтернативу – залог в размере 65 млн грн.

А 13 ноября генерал-майор Службы безпеки Украины Сергей Дука, подозреваемый по делу «Карфаген», вышел из Лукьяновского следственного изолятора в Киеве после внесения залога в размере 65 млн гривен.

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