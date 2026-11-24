С начала полномасштабного вторжения в Украину россия потеряла около трети своего Черноморского флота. Из-за систематических украинских атак оккупанты также были вынуждены передислоцировать командный центр флота.

Об этом сообщает Sky News.

27 августа 2026, 14:05 От крейсера «Москва» до «Адмирала Макарова»: морской бой против российского флота Первое полугодие 2026 года установило рекорд по количеству пораженных кораблей рф, в то время как больше всего судов пошло на дно в марте–мае 2022 года. Подробнее о потерях флота россии за время войны против Украины – на инфографике «Слово и дело».

Как отмечается, в состав Черноморского флота рф входил и российский корвет «Меркурий», уничтоженный накануне.

Черноморский флот россии осуществляет операции в Черном и Азовском морях, а также в прилегающих регионах. Исторически его главной базой был Севастополь во временно оккупированном Крыму, однако из-за неоднократных украинских атак ситуация изменилась.

В частности, россия была вынуждена перенести командный центр флота в Новороссийск. Одной из наиболее значимых потерь рф стало уничтожение флагмана Черноморского флота – крейсера «Москва» в апреле 2022 года.

По имеющимся данным, ныне Черноморский флот рф насчитывает около семи подводных лодок и более 40 военных кораблей, что значительно меньше довоенных показателей.

Несмотря на расхождения в оценках, аналитики считают, что до начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года Черноморский флот россии насчитывал около 74 судов.

Напомним, ранее сообщалось, что российский корвет «Меркурий» почти наверняка уничтожен в результате мощного взрыва и пожара в ливийском порту Бенгази.

Впоследствии Зеленский подтвердил затопление российского корвета «Меркурий» во время операции украинских военных вблизи берегов Ливии. Также был уничтожен боевой вертолет Ка-27 и поражен российский сухогруз MV ANGARA.

При этом «Меркурий» – не единственный российский корабль, который Украина недавно поразила в дальних водах. 21 ноября по дороге в Калининград под атаку попало грузовое судно Sparta II, которое, вероятно, перевозило российское оружие на экспорт.

На инфографике «Слово и дело» – сколько корветов осталось у россии по сравнению с ВМС мира.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.