В больнице умерла 79-летняя женщина, которую спасли из-под завалов многоэтажки, разрушенной в результате российской атаки на Дымер Киевской области 22 ноября.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко.

По его словам, медики до последнего боролись за жизнь пострадавшей, однако спасти её не удалось. Таким образом количество жертв в результате российского удара по Дымеру выросло до 12 человек.

«Это невосполнимая утрата. За каждым таким известием – человеческая жизнь, судьба, семья, близкие, для которых эта утрата навсегда останется болью», – отметил Ткаченко.

Напомним, российский беспилотник атаковал пятиэтажный жилой дом в ночь на 22 ноября. В результате удара были разрушены квартиры с первого по пятый этажи, после чего в здании вспыхнул пожар.

Утром 23 ноября количество погибших в результате российского удара 22 ноября выросло до 11 человек, ещё семеро пострадали. А вечером стало известно, что в Дымере завершили аварийно-спасательные работы после удара российского беспилотника.

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