С начала полномасштабного вторжения в Украину по меньшей мере 1229 российских военнослужащих совершили самоубийство. Уровень смертности вследствие суицидов в российской армии более чем вдвое превышает показатель среди населения рф в целом.

Об этом сообщает Financial Times по результатам анализа данных Росстата, которые обнародовали белорусская и украинская хакерские группировки Cyber Partisans и Silent Crow.

По подсчетам издания, с 24 февраля 2022 года до конца сентября 2026 года по меньшей мере 1229 российских военных наложили на себя руки. В то же время реальное количество самоубийств может быть значительно выше, поскольку часть таких случаев могли зарегистрировать как боевые потери.

Количество самоубийств в российской армии неуклонно растет в течение войны:

в 2023 году – 235 случаев;

в 2024 году – около 300;

в 2025 году – 371;

в 2026 году, по прогнозам FT, количество случаев может превысить 400.

Более 600 самоубийств зафиксировали в прифронтовых районах четырех частично оккупированных областей Украины.

Сопоставление данных Росстата со списками погибших российских военных, которые ведут независимое издание «Медиазона» и русская служба BBC, свидетельствует, что общее количество самоубийств среди военнослужащих рф с начала вторжения может приближаться к 1600.

«Это чувство отчаяния: люди не хотят воевать, но оказались в российской армии, не имея законного способа ее покинуть», – заявил руководитель проекта «Идите лесом», который помогает российским военным дезертировать, Григорий Свердлин.

По данным FT, около 30% самоубийств приходятся на мужчин в возрасте от 35 до 44 лет, еще более 20% – на военных в возрасте от 18 до 24 лет. Среди умерших также были по меньшей мере шестеро срочников в возрасте от 18 до 21 года.

Одни из самых высоких показателей количества самоубийств зафиксировали в Башкортостане и Бурятии – регионах, население которых непропорционально сильно пострадало от мобилизации 2022 года.

В то же время, согласно официальной российской статистике, количество самоубийств среди населения страны в целом постепенно сокращается.

Как известно, Министерство обороны рф прекратило официально обнародовать статистику самоубийств среди военнослужащих еще в 2010 году.

Напомним, ранее в Минобороны сообщали, что украинским военным будут начислять дополнительные «еБаллы» за видео с самоубийствами россиян на фронте. Их можно обменять на технику, дроны, средства РЭБ и комплектующие.

Также мы анализировали, как менялись потери личного состава армии рф во время вторжения в Украину.

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