Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер заявил, что пытался убедить американского лидера прекратить давление на президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, он действует в интересах Украины, стремясь завершить войну.

Об этом Кушнер рассказал в интервью изданию New York Magazine.

18 ноября 2026, 15:00 Прекращение огня, территории и гарантии безопасности: условия Украины, рф и США на переговорах Завершение войны в Украине. Как отличаются условия Украины, россии и США на мирных переговорах – на инфографике «Слово и дело».

По словам Кушнера, он сочувствует Зеленскому, однако считает, что привычка украинской стороны вести переговоры публично является контрпродуктивной.

В частности, когда Кушнер сообщил украинской делегации в Майами о намерении Трампа принять предложение путина относительно поставок дизельного топлива в США в обмен на ослабление санкций, Зеленский выступил против этого решения. В ответ Трамп заявил, что Украине стоит сменить президента.

В то же время Кушнер убежден, что Украине необходимо продемонстрировать перспективы экономического развития после завершения войны и получения надежных гарантий безопасности.

«Я пытался показать Зеленскому: давайте найдем способ, при котором, если вам удастся остановить войну и получить надежные гарантии безопасности для Украины, вы сможете сразу сосредоточиться на экономике и стать тем, кто отстроит страну», – сказал он.

Кушнер также считает, что главной целью переговоров должно стать не просто перемирие, а перезагрузка отношений между россией и Европой, которая позволит положить конец постоянной агрессии.

Как отмечает издание, во время ноябрьских переговоров Кушнер поднимал вопрос возможности территориальных уступок со стороны Украины в обмен на гарантии безопасности от НАТО. Он утверждал, что российская сторона якобы готова рассмотреть такую концепцию, однако в Кремле это категорически опровергли.

Сам Кушнер подчеркнул, что максималистские требования сторон, которые попадают в СМИ, мало свидетельствуют об их реальных переговорных позициях и будущих результатах переговоров.

Напомним, недавно Кушнер заявил, что Дональд Трамп может одобрить предоставление Украине гарантий безопасности по образцу пятой статьи НАТО. Однако такие обязательства должны соответствовать национальным интересам США.

Как известно, о возможности предоставления Украине гарантий по образцу 5-й статьи НАТО заговорили после нового раунда трехсторонних переговоров между Украиной, США и россией. Тогда спецпредставитель президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер сообщил, что американской стороне якобы удалось склонить россию к рассмотрению такого механизма защиты для Украины.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский выразил сомнение в том, что Киев и западные партнеры имеют одинаковое видение, как именно на практике должны функционировать гарантии безопасности на основе статьи 5 НАТО.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.